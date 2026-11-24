Los calendarios de Adviento han dejado de ser un territorio exclusivo de los más pequeños. Cada Navidad, las marcas gastronómicas amplían su oferta con propuestas pensadas para los adultos que disfrutan descubriendo nuevos sabores y convirtiendo cualquier ocasión en una experiencia culinaria. Vinos de diferentes denominaciones de origen, cervezas artesanas, quesos seleccionados, embutidos, aceites de oliva virgen extra y especialidades internacionales protagonizan algunas de las ediciones de 2026. Detrás de sus 24 ventanitas hay mucho más que una sorpresa: pequeñas degustaciones, productos difíciles de encontrar y recorridos gastronómicos que permiten viajar por diferentes regiones sin salir de casa. Estas son algunas de las opciones que ya se pueden encontrar para esta Navidad.

Vino para descubrir una botella diferente cada día

Uno de los calendarios más interesantes para los aficionados a la enología es el de Raíces Ibéricas, que regresa en 2026 con su cuarta edición. Por 150 euros, propone un recorrido por 15 regiones vinícolas españolas a través de 24 minibotellas: 22 vinos monovarietales elaborados con variedades de uva autóctonas y dos referencias emblemáticas de la bodega, Raíces 1 Tinto y Raíces 1 Blanco. Además, cada jornada incluye una videocata a través de un código QR, dirigida por profesionales del sector. Una manera de descubrir variedades poco habituales y profundizar en la cultura del vino.

Otra alternativa es el calendario de E-tasting, que apuesta por las catas a ciegas. Su propuesta de 2026 reúne 24 referencias para descubrir diferentes vinos sin conocer previamente qué hay detrás de cada degustación. Está disponible por 99,90 euros.

Para quienes prefieren una experiencia de mayor presupuesto, Gérard Bertrand propone una edición con 24 cuvées de vinos de prestigio. Su calendario de Adviento 2026, comercializado por unos 200 euros, está pensado para quienes quieren convertir diciembre en una auténtica ruta por el universo vinícola.

Cervezas artesanas para los amantes de la malta y el lúpulo

Los aficionados a la cerveza también tienen donde elegir. BigCrafters, la tienda de Estrella Galicia, presenta una de las propuestas más atractivas de esta categoría: una caja con 24 cervezas diferentes, que combina referencias de la casa con otras elaboraciones artesanas. El calendario incorpora, además, una videocata para conocer mejor cada variedad y aprender a apreciar sus características. Su precio ronda los 65,90 euros.

También destaca el calendario de Cervezas La Sagra, que incluye 20 cervezas diferentes y cuatro regalos sorpresa relacionados con el universo cervecero. Cuesta 59,99 euros y permite descubrir distintos estilos a lo largo del mes.

Por su parte, Ambar apuesta por una presentación especialmente original, con una caja que reproduce un camión de reparto. En su interior reúne 15 cervezas de la marca, seis de ellas con etiquetas históricas de edición especial, seis referencias internacionales, una experiencia cervecera a elegir y dos accesorios. Su precio es de aproximadamente 58,46 euros, con envío incluido.

Quesos, embutidos y aperitivos para montar un picoteo gourmet

Para quienes disfrutan más de una tabla de quesos que de una copa de vino, el calendario de Picnik Artisan Cheese es uno de los más especiales de 2026. La tienda malagueña celebra su sexta edición con una selección limitada a 110 unidades. Incluye diferentes quesos artesanos, elegidos entre pequeñas queserías y envueltos individualmente para conservar el factor sorpresa. La caja, que supera los dos kilos de producto, cuesta 162 euros con los gastos de envío incluidos.

Otra propuesta interesante es la de Quesomentero, que reúne 24 cuñas de quesos artesanos diferentes. Cada una llega acompañada de información sobre el producto o una pequeña sugerencia de maridaje. Su precio es de 69 euros, más gastos de envío.

Los amantes de los embutidos tienen una opción especialmente llamativa: el calendario de salchichones de Domaine du Goût. Una de sus versiones contiene 84 mini salchichones y tres piezas enteras de salchichón seco, con un peso total de 800 gramos. Su precio es de 39,90 euros. También existe una versión más pequeña, con 69 mini salchichones y una pieza entera, por 34,90 euros.

La misma tienda comercializa un calendario que combina 12 salchichones y 12 vinos, una fórmula pensada para quienes quieren acompañar cada aperitivo con una bebida diferente. Cuesta 89,90 euros.

Sabores franceses y otras sorpresas gastronómicas

La gastronomía francesa también encuentra su espacio en los calendarios de Adviento. Domaine du Goût ofrece una caja dedicada a las especialidades del Périgord, una región conocida por sus productos tradicionales. Entre las sorpresas hay terrinas, rillettes, patés y otras delicatessen, además de algunas propuestas dulces. Su precio es de 89 euros.

Otra alternativa es el calendario Bretaña Gourmande, que reúne productos típicos del noroeste francés. Rillettes de caballa con algas y limón, caramelos, miel, compotas y dulces elaborados con mantequilla forman parte de esta selección, disponible por unos 82,82 euros.

Y para quienes prefieren los sabores mediterráneos, también hay calendarios dedicados al aceite de oliva virgen extra. Una de las propuestas reúne 24 botellitas de 100 mililitros de diferentes productores, variedades de aceituna y procedencias españolas. Su precio ronda los 140 euros.