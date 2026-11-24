Joana Sanz y Dani Alves han puesto punto final a su relación después de nueve años juntos. Ha sido Javi Hoyos el encargado de sacar a la luz esta información, explicando que uno de los motivos que les ha llevado a tomar caminos por separado ha sido el acercamiento de Alves a la religión evangélica. Por ahora, ninguno de los dos protagonistas de esta noticia se ha pronunciado al respecto, aunque el último movimiento de la modelo deja más que claro que está reorganizando su vida y pasando página. Y es que ha puesto a la venta algunas de las prendas de ropa del ex futbolista que aún tenía en su poder, así como varios regalos que le hizo el mencionado durante su historia de amor.

Tal y como adelantó el programa Y ahora Sonsoles, ha puesto a la venta buena parte de las pertenencias que aún tenía en su poder del predicador y que guardan relación con él. Entre ellos, muchos de los regalos que le entregó a lo largo de su romance. Una información que se confirma en el perfil de Instagram @joanasanzcloset, donde la modelo ha publicado estas prendas que ha sacado a la venta y de las que se quiere deshacer.

Hace tres días, Joana Sanz puso a la venta unos zapatos de la firma Miu Miu por 250 €. Tan solo un día después, amplió su catálogo con unas botas de Prada por 590 €, unos vaqueros de Dsquared2 por 150 € y un bolso de Lupo por 250 €. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó horas más tarde, cuando la modelo incorporó varias prendas de moda masculina que, según las informaciones publicadas, habrían pertenecido a Dani Alves. Entre ellas, una camiseta de manga corta, varias americanas y una chaqueta cuya procedencia ha confirmado la propia Joana al compartir una fotografía en la que el ex futbolista aparece con ella. Se trata, precisamente, de una de las piezas más exclusivas de este armario online. Es una creación de la prestigiosa firma francesa Balmain por la que pide nada más y nada menos que 2.500 €. Y es que su atractivo tal vez no solo es la marca de lujo a la que pertenece, sino también la identidad de su antiguo dueño, uno de los rostros conocidos más populares de nuestro país.

Cabe destacar que no es la primera vez que Joana Sanz hace limpieza en su armario y decide vender lo que ya no se pone o necesita. En septiembre, la modelo abrió la cuenta de Instagram citada en líneas más arriba y puso a la venta muchas prendas de lujo de su armario a mitad de precio. Un movimiento que por aquel entonces parece que le fue bien y que, ahora, ha querido repetir para desprenderse de su pasado vinculado con Alves.