Joana Sanz rompe con el predicador Dani Alves por su ajetreada vida religiosa: «Me siento sola»

Después de atravesar uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años, Joana Sanz y Dani Alves han decidido romper su relación. La pareja, que parecía haber conseguido superar una de las etapas más complicadas de su historia, vuelve a situarse en el centro de la crónica social por una ruptura que llega después de muchos meses de cambios en sus vidas. La modelo permaneció junto al ex futbolista durante buena parte de su procedimiento judicial y ambos llegaron a recuperar su relación después de una primera separación. Sin embargo, ahora sus caminos parecen tomar direcciones diferentes.

El giro en la vida de Alves ha sido especialmente llamativo. Después de pasar 14 meses en prisión preventiva, el ex jugador del FC Barcelona encontró en la religión evangélica un refugio durante uno de los momentos más difíciles de su vida. Su acercamiento a la fe cristiana marcó un antes y un después en su forma de entender el mundo y, con el paso del tiempo, ha terminado convirtiéndose en una parte fundamental de su día a día. Una transformación que, según la información trasladada por el periodista Javi de Hoyos, podría estar detrás de su ruptura con Joana Sanz.

En una entrevista concedida en 2026, Alves relató cómo vivió aquellos meses en prisión y el papel que tuvo la religión en su recuperación personal. «Cuando todo el mundo desapareció, cuando todo quedó en silencio, él vino a rescatarme», explicó al recordar el momento en el que sintió que había encontrado a Jesús. El brasileño ha contado en distintas ocasiones que fue durante su estancia en la prisión de Brians 2 cuando comenzó a acercarse a la fe evangélica.

La nueva vida de Dani Alves como predicador

Su transformación religiosa comenzó a hacerse visible públicamente en 2025, cuando reapareció en una iglesia evangélica de Girona para compartir su testimonio durante un encuentro con jóvenes. Desde entonces, Alves ha ido dando mayor protagonismo a esta faceta de su vida, hasta el punto de participar en diferentes eventos y encuentros religiosos. Uno de los más destacados tuvo lugar este mismo año en The Change Madrid, celebrado en el estadio Metropolitano, donde intervino ante miles de asistentes para compartir su experiencia y hablar de su fe.

El ex futbolista parece haber encontrado una nueva vocación lejos de los terrenos de juego. Sus apariciones como predicador y conferenciante se han multiplicado y su agenda ha comenzado a girar alrededor de este nuevo propósito. Una dedicación que, según la información de Javi de Hoyos, habría terminado afectando a su relación con la modelo.

La fe de Dani Alves, detrás de su separación de Joana Sanz

Según ha explicado el periodista, Joana Sanz no tendría ningún problema con las creencias religiosas de su todavía marido, sino con la intensidad con la que las practica. La modelo habría trasladado que esta nueva etapa de Alves está ocupando buena parte de su tiempo y que la dedicación del brasileño a sus compromisos religiosos estaría afectando a la convivencia y a la estructura familiar.

Javi de Hoyos ha asegurado que ha hablado directamente con Joana para contrastar esta información y que la modelo le habría trasladado una sensación que resume el momento que atraviesa: se siente «sola». Una situación que habría provocado un desgaste progresivo en la relación y que finalmente les habría llevado a tomar la decisión de separarse. De esta manera, Alves deja escapar a la persona que estuvo a su lado cuando fue acusado de agresión sexual. Ahora, cuando parecía que ambos habían conseguido comenzar una nueva etapa familiar, la transformación personal y religiosa del brasileño habría abierto una grieta en la relación muy complicada de salvar.