Dani Alves, sobre su salvación y refugio: «El fútbol no salva a nadie, mi mejor dupla es con Cristo»

Dani Alves ha estado en Argentina, aunque esta vez lo ha hecho en un contexto muy diferente al que protagonizó durante buena parte de su carrera como futbolista. El ex jugador brasileño, que actualmente ejerce como pastor evangélico, participó en un partido benéfico celebrado en la ciudad de Salta y aprovechó su presencia para compartir un mensaje centrado en la fe.

El antiguo futbolista del FC Barcelona estuvo presente en el Complejo Nicolás Vitale, donde se disputó un encuentro entre el Auri FC y la UNL. Antes y después del partido, Alves tuvo ocasión de dirigirse a los jugadores y a las personas que acudieron al recinto. Su intervención estuvo marcada por continuas referencias a Dios y a su relación con el cristianismo.

Durante el acto, el brasileño quiso trasladar a los jóvenes un mensaje de esperanza y perseverancia. «Este es el destino que Dios ha elegido para nosotros y Dios así lo ha querido. Por eso estoy aquí, porque este era el lugar que Dios tenía destinado para que viniéramos y compartiéramos este momento», afirmó ante los presentes.

Un mensaje dirigido a los jóvenes

Dani Alves aprovechó también la ocasión para animar a los futbolistas más jóvenes a perseguir sus objetivos y mantener la ilusión pese a las dificultades. Su discurso estuvo alejado de los habituales mensajes relacionados con el deporte profesional y se centró principalmente en la dimensión espiritual que, según sus palabras, ocupa actualmente un lugar fundamental en su vida.

«Me gustaría aprovechar esta oportunidad para bendecir vuestras vidas y vuestros sueños», señaló. A continuación, se dirigió directamente a los jóvenes que participaban en la actividad: «Y a vosotros, jóvenes, también os digo que Dios bendiga vuestros sueños, que sigáis adelante con el corazón lleno de ilusión y que podáis alcanzar vuestras metas».

El ex futbolista terminó su intervención haciendo referencia al futuro de los jugadores y al valor del trabajo colectivo. «Ojalá lleguéis a ser un equipo aún mejor de lo que nosotros somos hoy», manifestó ante los asistentes.

Alves habla de Messi y de su despedida

Una vez finalizado el acto, Dani Alves también atendió a los periodistas que se encontraban en Salta. Uno de los asuntos sobre los que fue preguntado fue Leo Messi y su relación con Argentina, especialmente a raíz de las referencias a la retirada del futbolista de la selección.

La respuesta de Alves volvió a estar marcada por sus convicciones religiosas. «Vengo a declarar a Cristo para toda Argentina. Aunque sea un país de fútbol, creo que es el tiempo de cambiar de dirección, porque el fútbol no salva a nadie», afirmó.

El brasileño insistió en esa idea y defendió que el mensaje que quería trasladar durante su estancia en el país iba más allá del terreno deportivo. «Venimos a declarar a Cristo sobre el pueblo argentino. Nuestra misión es innegociable», aseguró.

La elección entre Jordi Alba y Dani Alves

Los periodistas también quisieron poner a Alves ante una cuestión mucho más relacionada con su pasado deportivo. La pregunta era sencilla, pero podía resultar incómoda para el brasileño: ¿con qué dupla se queda, Messi y Jordi Alba o Messi y Dani Alves?

Durante años, Alves y Messi compartieron vestuario en el Barcelona y protagonizaron una de las asociaciones más reconocibles del equipo azulgrana. El brasileño, sin embargo, sorprendió al no elegir su propia pareja futbolística.

«Me quedo con Jordi Alba-Messi porque son mis amigos. Siempre voy a tirar hacia mis amigos», respondió. De esta manera, Alves se decantó por la sociedad formada por el argentino y el lateral español, con quien también mantiene una relación personal.

Pero el exfutbolista tenía preparada una última respuesta que volvió a llevar la conversación al terreno religioso. «Mi dupla es mejor con Cristo», sentenció.

Una nueva etapa marcada por la fe

La intervención de Dani Alves en Salta refleja el protagonismo que la religión tiene actualmente en su discurso público. Alejado de los campos de fútbol, el brasileño utiliza ahora sus apariciones para transmitir mensajes relacionados con sus creencias y para hablar ante diferentes públicos sobre la importancia que concede a la fe.

Como vemos, su presencia en el Complejo Nicolás Vitale estuvo muy vinculada a esa nueva faceta. El partido benéfico sirvió como escenario para reencontrarse con el mundo del fútbol, pero Alves quiso aprovechar la ocasión para trasladar un mensaje diferente al habitual.

Frente a los jugadores y los asistentes, puso el foco en los sueños de los jóvenes y en la necesidad de seguir adelante con ilusión. Y ante los periodistas, cuando tuvo que elegir entre dos de las asociaciones más recordadas de la etapa de Messi en el Barcelona, volvió a dejar claro cuál considera ahora su principal compañía.