Los rumores de ruptura entre Edurne y David De Gea cada vez son mayores. Que el matrimonio atraviesa un difícil momento, o al menos eso es lo que evidencian en redes sociales, es una realidad. Fue la periodista Marta Riesco la que en su perfil destapó las primeras pistas de este distanciamiento entre la artista y el futbolista. La primera de ellas, y la más evidente, su nula interacción en el universo 2.0. Si antes eran frecuentes sus comentarios y piropos en sus respectivas publicaciones, ahora no hay palabras, ni tampoco likes. Ahora, el todavía matrimonio ha dejado una pista que evidencia, aún más si cabe, que no atraviesan una buena situación personal.

Edurne toma distancia con De Gea

Desde que su relación saliera a la luz, Edurne y De Gea han sido una pareja idílica y admirada en el país, aunque siempre han tratado de llevar su historia de amor en la más estricta intimidad. Tras más de una década juntos, la cantante y el deportista parece que han decidido tomarse un respiro como matrimonio. Además de su distanciamiento en redes, una imagen de la intérprete de Amores Dormidos en la que no lucía su alianza matrimonial hizo saltar todas las alarmas. Una prueba con la que se reforzaban los rumores, al menos, de crisis entre ellos.

Aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, en sus redes sociales han dejado pistas de que algo pasa entre ellos. Eso sí, sea lo que sea, desde que se convirtieron en padres de Yanay en 2021, siempre han estado volcados en la menor, que es su máxima prioridad. Por ello, en medio del revuelo y de noticias sobre su futuro, Edurne ha decidido tomar distancia con su niña.

A punto de que llegue el final de año, la artista ha volado hasta Francia, concretamente hasta el lugar mágico para los pequeños de la casa: Disneyland París. A través de sus redes sociales, donde acumula actualmente dos millones de seguidores, Edurne ha compartido cómo han sido estos días tan especiales con Yanay y en los que la artista ha vuelto a ser una niña.

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«Hay recuerdos que se convierten en refugio y sonrisas que lo iluminan todo. ¡Vivir la magia de la Navidad en Disney a través de los ojos de mi niña ha sido uno de esos regalos que se guardan siempre en el corazón! Porque, al final, la magia más bonita siempre será verla feliz», ha escrito en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo de lo más emotivo con su hija en común con De Gea, del que no hay rastro en este viaje.

Finalmente, y mientras Edurne y Yanay se encuentran en Disney, De Gea ha compartido un enigmático mensaje en redes. El portero ha publicado una canción cuya letra habla sobre el dolor («Me clavo los dedos en los ojos | Es lo único que, poco a poco, calma el dolor; Si el dolor continúa, no voy a poder soportarlo; Reconstrúyeme; O separa la piel del hueso; Déjame todos los pedazos; Entonces podrás dejarme en paz»). Un movimiento que es cuando menos llamativo en estos momentos en el que el matrimonio está en el ojo mediático.