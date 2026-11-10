Edurne y David de Gea atraviesan un momento de incertidumbre en su relación. O, al menos, eso es lo que apuntan las informaciones que han salido a la luz durante los últimos días. Después de más de quince años juntos, una hija en común y una boda civil celebrada en Menorca en 2023, la cantante y el futbolista se han convertido en protagonistas de los rumores de una posible crisis matrimonial. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas informaciones, pero una sucesión de pequeños detalles ha alimentado las especulaciones.

La periodista Marta Riesco fue una de las primeras en poner el foco sobre la pareja. Hace aproximadamente una semana, a través de sus redes sociales, adelantó que Edurne y De Gea podrían estar atravesando una crisis y que, según una persona cercana a ambos, estarían distanciados. Una información que la comunicadora quiso abordar con cautela, recopilando diferentes indicios antes de dar por buena una posible ruptura.

La primera pista: distanciamiento en redes sociales

Una de las primeras pistas señaladas por Marta Riesco tiene que ver con la actividad de ambos en redes sociales. Según explicó, Edurne y David de Gea acostumbraban a interactuar con frecuencia en sus respectivas publicaciones, una dinámica que habría cambiado durante el último mes. La ausencia de likes entre ambos habría llamado especialmente su atención.

A este detalle se sumaría otro de carácter más personal: la supuesta ausencia de la alianza de matrimonio en la mano de la cantante desde hace un par de semanas. Riesco también reparó en un cambio en el teléfono móvil de Edurne, donde habría dejado de aparecer una fotografía en la que posaba junto a su marido y su hija.

La periodista también puso el foco en una publicación que la artista compartió el pasado 28 de septiembre junto a su pequeña, que tiene cinco años. «Tú haces que cualquier camino merezca la pena», escribió Edurne en una imagen que recibió numerosas muestras de cariño. Sin embargo, según Riesco, De Gea no habría reaccionado públicamente a esa dedicatoria.

Otro episodio que habría despertado sospechas tiene como protagonista al hermano de la cantante. Según explicó la periodista, ambos mantenían una relación fantástica, pero él habría eliminado un comentario recibido en redes sociales en el que un usuario aseguraba sentir la separación de la pareja.

La segunda pista: los rumores desde Florencia

Las especulaciones han ido creciendo con el paso de los días. Uno de los detalles más comentados llegó el pasado 7 de noviembre, fecha en la que David de Gea cumplió años. Edurne, que tradicionalmente había aprovechado esta jornada para dedicarle unas palabras públicamente, no compartió ninguna felicitación en sus redes sociales.

El contraste con el año anterior ha llamado especialmente la atención. El 7 de noviembre de 2025, la cantante publicó varias fotografías junto al futbolista y acompañó las imágenes con una declaración de amor: «Feliz cumpleaños al que me hace reír hasta cuando no toca. Gracias por ser mi compañero de vida, de sueños y de aventuras con nuestra peque. Porque solo tú entiendes mis locuras (y aun así decides quedarte). Te amo con todo lo que soy».

¿Y el anillo de compromiso?

Marta Riesco ha aportado nuevos detalles durante su participación en El Sótano Club, donde aseguró que había recibido más información sobre la situación de la pareja. Entre las nuevas pistas, destacó que De Gea habría sido visto sin el anillo de compromiso durante los últimos días. «Llevan tres semanas sin ponérselo», afirmó la periodista, que también aseguró que algunos medios italianos estarían hablando de una posible crisis en el matrimonio.

A ello se suma una circunstancia relacionada con la agenda profesional del guardameta. Según Riesco, su club, la Fiorentina, les habría concedido tres días libres a los jugadores y De Gea no habría viajado a Madrid durante ese periodo, como cabría esperar si no existieran problemas en la pareja. Una circunstancia que la comunicadora incorporó a su relato, aunque por sí sola no permite extraer conclusiones sobre su situación sentimental.

Quince años y una historia en común

Edurne y David de Gea comenzaron su relación hace más de quince años y, desde entonces, han construido una historia marcada por la distancia y los cambios profesionales del futbolista. La cantante y el portero han mantenido tradicionalmente una relación discreta, especialmente en lo que respecta a su vida familiar.

En 2021 dieron la bienvenida a su hija, Yanay, y dos años después celebraron su boda civil en Menorca, en una ceremonia íntima que puso el broche a una historia de amor que había superado diferentes etapas y ciudades.

Ahora, los pequeños gestos que antes formaban parte de su cotidianidad digital parecen haberse convertido en objeto de análisis. La ausencia de fotografías juntos, los anillos que supuestamente ya no llevan y el silencio en fechas señaladas han alimentado una pregunta que todavía no tiene respuesta.

Por ahora, conviene recordar que ninguna de estas señales confirma una separación. Ni Edurne ni David de Gea se han pronunciado públicamente sobre los rumores. Mientras tanto, la posibilidad de una crisis en uno de los matrimonios más conocidos del panorama social y deportivo español continúa generando expectación.