El Black Friday se ha convertido en una de las fechas más interesantes para organizar las próximas vacaciones y reservar hoteles, vuelos y paquetes turísticos con descuentos. Las agencias de viajes y las grandes cadenas hoteleras aprovechan esta campaña para lanzar promociones que permiten ahorrar en destinos nacionales e internacionales, desde unas vacaciones en el Caribe hasta una escapada urbana o unos días de desconexión en un hotel con spa. Este año, las ofertas llegan con propuestas para distintos presupuestos y fechas de viaje, con descuentos que en algunos casos alcanzan el 50%. Viajes Carrefour, Logitravel, Meliá, Barceló o Catalonia son algunas de las compañías que participan en la campaña de 2026, que puede ser una buena oportunidad para empezar a planificar los viajes de 2027.

Maldivas y otros grandes viajes: las ofertas de las agencias

Quienes llevan tiempo soñando con unas vacaciones en un destino paradisíaco pueden aprovechar el Black Friday para buscar paquetes turísticos con condiciones especiales. Aunque no todas las agencias han publicado todavía ofertas concretas para Maldivas, sí existen promociones en grandes viajes y destinos de larga distancia.

Una de las opciones es Viajes Carrefour, que ha puesto en marcha su campaña de Black Friday con descuentos en viajes organizados, vacaciones y cruceros. Entre sus propuestas destacan un viaje de ocho días a Egipto desde 639 euros, con 250 euros de descuento por persona; un circuito por Estambul y Capadocia de ocho días desde 1.069 euros, con 150 euros de rebaja, y vacaciones en el Caribe desde 1.026 euros, también con 250 euros de descuento por persona. La campaña incluye, además, promociones de hasta el 50% en hoteles. Las reservas pueden realizarse hasta el 29 de noviembre de 2026.

Otra alternativa es Logitravel, que ha activado descuentos de hasta el 20% en paquetes de vuelo más hotel, tren más hotel y ferry más hotel en una selección de destinos. También contempla rebajas de hasta el 20% en determinados alojamientos de destinos insulares. Entre las ventajas de la campaña figura la posibilidad de reservar algunos hoteles desde 10 euros y cancelar sin gastos antes del comienzo de la estancia, siempre que el alojamiento seleccionado ofrezca esa condición.

Nueva York: hoteles con descuentos para descubrir la ciudad

Nueva York es otro de los destinos que merece la pena tener en el radar durante estas fechas. Para organizar un viaje a la Gran Manzana, una alternativa es reservar el alojamiento directamente con las cadenas hoteleras, en lugar de contratar necesariamente un paquete completo.

Meliá participa en el Black Friday 2026 con descuentos de hasta el 45% en hoteles seleccionados y un 10% adicional en determinados establecimientos. Su campaña incluye destinos de Estados Unidos, además de ciudades europeas y otros enclaves internacionales. También contempla promociones de hasta el 35% en hoteles de Madrid, una opción para quienes prefieren una escapada urbana sin salir de España.

Otra cadena que ha preparado promociones es Catalonia Hotels & Resorts, con descuentos de hasta el 40% en una selección de hoteles urbanos, vacacionales y resorts del Caribe. Su campaña está disponible hasta el 3 de diciembre y permite reservar establecimientos tanto en Europa como en destinos como Punta Cana y Riviera Maya.

Hoteles cerca de Madrid: escapadas con ‘spa’ y experiencias gastronómicas

Para quienes no quieren organizar un viaje internacional, el Black Friday también puede ser una oportunidad para reservar unos días de descanso cerca de casa. Los hoteles con spa, las bodegas y los alojamientos rurales de Castilla-La Mancha y Castilla y León ofrecen alternativas para una escapada en pareja o un fin de semana diferente.

Una de las propuestas que merece la pena consultar es Evadium, que reúne distintas experiencias de alojamiento y actividades cerca de Madrid. Entre las opciones de su catálogo aparecen escapadas en hoteles de cuatro y cinco estrellas con desayuno, acceso al spa y visitas a bodegas.

Por ejemplo, en Cuenca se puede encontrar una escapada en un hotel bodega de cuatro estrellas con desayuno, spa y visita con cata desde 100,50 euros. En Peñafiel, otra propuesta combina alojamiento en un hotel convento, desayuno, acceso al spa y visita a las bodegas Protos desde 123 euros. También hay experiencias en la Ribera del Duero con alojamiento de cinco estrellas, spa y visita a bodegas desde 137,50 euros. Son precios publicados en su selección de escapadas, sujetos a disponibilidad.

Otras cadenas hoteleras con ofertas especiales

Las promociones no terminan aquí. Abba Hotels activa su campaña de Black Friday entre el 16 y el 30 de noviembre, con un descuento directo del 20% en su página web que puede alcanzar el 35% al sumar otras ventajas de reserva directa. Su catálogo incluye establecimientos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos y San Sebastián, entre otras ciudades.

También Lopesan Hotels ha preparado descuentos en establecimientos de Canarias. Entre sus propuestas figura el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, en Gran Canaria, con precios desde 87 euros por persona y noche, y el Abora Catarina by Lopesan Hotels, desde 75 euros. Las reservas pueden realizarse hasta el 3 de diciembre de 2026 para estancias que llegan hasta octubre de 2027.

Por último, Faranda Hotels ofrece hasta un 35% de descuento en 45 establecimientos de siete países. La promoción está disponible para reservas realizadas entre el 14 y el 30 de noviembre, con estancias hasta junio de 2027. En sus hoteles de España, el periodo de disfrute se extiende hasta el 28 de febrero de 2027. Hay que tener en cuenta que se trata de tarifas no reembolsables, por lo que conviene revisar las condiciones antes de confirmar la reserva.