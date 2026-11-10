Sara Carbonero comparte su escapada a Marruecos con Isabel Jiménez y Raquel Perera: «El mar lo devuelve todo»

La periodista Sara Carbonero, su inseparable amiga Isabel Jiménez y Raquel Perera han cambiado por unos días la rutina por el Mediterráneo marroquí. Las tres han viajado hasta el norte de Marruecos para disfrutar de una escapada en la que no han faltado los paseos junto al mar, las sesiones de yoga, la gastronomía de autor y las visitas culturales. Su alojamiento ha sido el exclusivo Royal Mansour Tamuda Bay, un hotel de lujo situado frente a la playa que combina arquitectura de inspiración marroquí, bienestar y alta cocina. Tetuán, con su medina declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, también ha formado parte de este viaje.

Royal Mansour Tamuda Bay, un hotel de lujo frente al Mediterráneo

El alojamiento elegido por las tres amigas ha sido el Royal Mansour Tamuda Bay, uno de los establecimientos más exclusivos de la costa norte marroquí. Situado en M’diq, en la bahía de Tamuda, el complejo pertenece a la colección Royal Mansour y apuesta por una experiencia de lujo en la que la privacidad y el contacto con el entorno tienen un papel protagonista.

Su propuesta arquitectónica combina elementos tradicionales marroquíes con una estética contemporánea. El hotel cuenta con 55 villas y suites, algunas situadas junto a la playa y otras rodeadas de jardines. Las estancias disponen de amplias terrazas y vistas al mar, una característica que permite disfrutar del paisaje mediterráneo sin renunciar a la intimidad.

Otro de sus grandes atractivos es su spa, con una superficie de 4.300 metros cuadrados. Un espacio dedicado al bienestar que incluye piscinas, hammam y tratamientos personalizados. Precisamente, el cuidado personal ha sido uno de los planes de Carbonero, Jiménez y Perera durante estos días. Las tres han participado en una sesión de yoga a primera hora de la mañana, una manera de comenzar la jornada antes de disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel.

Un arroz con bogavante firmado por Quique Dacosta

La gastronomía ha sido otro de los grandes protagonistas del viaje. Y aquí hay un nombre propio que merece especial atención: Quique Dacosta. El cocinero, uno de los grandes referentes de la gastronomía española, está detrás de la propuesta de Le Méditerranée, uno de los restaurantes del complejo.

Especializado en cocina mediterránea, el establecimiento pone el foco en los pescados, los mariscos y los arroces, con una interpretación contemporánea de los sabores españoles. Precisamente, Sara Carbonero compartía en sus redes sociales una imagen de un arroz con bogavante frente al mar acompañada de un comentario muy revelador: «Si en realidad hemos venido sólo a esto». Una declaración de intenciones que resume bastante bien uno de los placeres de cualquier escapada.

Dacosta también firma la propuesta de Pool Beach, un espacio más informal en el que conviven influencias de la cocina ibérica, sudamericana y asiática. Dos conceptos diferentes que permiten disfrutar de la gastronomía sin salir del hotel y con el Mediterráneo como telón de fondo.

Tetuán, una visita imprescindible a pocos kilómetros

Aunque buena parte de la escapada ha transcurrido entre las instalaciones del hotel y la playa, las tres amigas también han reservado tiempo para descubrir Tetuán. La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros de Royal Mansour Tamuda Bay y es una de las visitas culturales más interesantes de esta zona de Marruecos.

Conocida como la ciudad blanca, Tetuán conserva una importante herencia andalusí. Su medina fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1997, en reconocimiento a su excepcional estado de conservación y a la influencia de la cultura andalusí en su arquitectura.

Pasear por sus calles es adentrarse en un entramado de callejuelas estrechas, fachadas encaladas, puertas de madera y pequeños patios interiores. Tras sus antiguas puertas de acceso, como Bab Tut y Bab El Okla, aparecen los zocos, donde conviven los puestos de especias, cerámica y tejidos con los talleres de artesanía tradicional.

La visita también permite descubrir la Mellah, el antiguo barrio judío, y la plaza del Mechouar, donde se encuentra el Palacio Real. Otro de los puntos de interés es el Ensanche, desarrollado durante el Protectorado español, que muestra una arquitectura de influencia europea y permite entender mejor la historia compartida entre ambos territorios.

Yoga, playa y tiempo para brindar

De vuelta al hotel, las jornadas han estado marcadas por los pequeños planes que convierten una escapada en una experiencia especial. Las amigas han disfrutado de paseos por la playa de Tamuda Bay, momentos de descanso y sesiones de yoga a primera hora de la mañana. También ha habido tiempo para los cócteles y los brindis, con una frase que Isabel Jiménez compartía en sus redes sociales y que resume el espíritu del viaje: «Por la vida y por nosotras».

Para Sara Carbonero, además, estos días junto al mar llegan en un momento especialmente delicado, tras el reciente fallecimiento de su madre. Una de las imágenes que ha compartido durante el viaje iba acompañada de una frase del escritor Carlos Ruiz Zafón: «El mar lo devuelve todo después de un tiempo, especialmente los recuerdos».