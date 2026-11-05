Victoria Federica sorprende con una camiseta con mensaje incluido: «Tengo una flor en el culo»

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que su armario no está precisamente diseñado para pasar desapercibido. La hija de la infanta Elena, que se encuentra estos días en Lima (Perú), ha compartido en Instagram una nueva publicación en la que luce un conjunto de la firma española Ynésuelves que tiene bastante más gracia de lo que parece a primera vista. Se trata de una camiseta blanca con un mensaje bordado en el pecho que no deja demasiado espacio a la interpretación: «Tengo una flor en el culo». Una frase popular, con cierto punto gamberro y mucho sentido del humor, que acompaña a unos vaqueros de la misma marca con un detalle floral. Un estilismo desenfadado que confirma que Victoria Federica también sabe jugar con la moda sin tomársela demasiado en serio.

Una camiseta blanca que no tiene nada de básica

A primera vista podría parecer una camiseta blanca de las que nunca faltan en el armario, pero la propuesta de Ynésuelves tiene una particularidad que cambia por completo el resultado. La prenda, de manga corta y cuello redondo, incorpora en el pecho un aplique de tela negra bordado con la frase «Tengo una flor en el culo». Una expresión coloquial que suele utilizarse para hablar de alguien que tiene mucha suerte y que la firma convierte en protagonista de una pieza con bastante personalidad.

El diseño juega precisamente con el doble sentido. Por un lado, recupera una expresión popular que todos hemos escuchado alguna vez; por otro, hace un guiño al universo estético de la marca y a uno de sus diseños más reconocibles: los vaqueros de la rosa. De hecho, la camiseta incorpora también en la espalda un bordado central de 30 centímetros con el logotipo de la flor. Un detalle que demuestra que la gracia de la prenda no se limita al mensaje delantero.

Los vaqueros de la rosa, el complemento perfecto

La otra pieza del conjunto tampoco es casual. La sobrina del rey Felipe VI ha combinado la camiseta con los vaqueros de la Rosa Clásicos de la misma firma, una prenda que sigue el lenguaje desenfadado de la marca. Se trata de unos jeans de lavado azul claro, tiro medio-alto y corte recto y holgado, una silueta cómoda que encaja con la estética relajada del estilismo.

Su principal particularidad está en la parte trasera de la pierna derecha, donde aparece bordado el logotipo de la rosa de Ynésuelves. Un detalle que conecta directamente con el mensaje de la camiseta y convierte las dos prendas en un conjunto pensado para llevarse junto, aunque también pueden funcionar por separado.

El pantalón incorpora además una bragueta con botones metálicos, en lugar del cierre más habitual, y apuesta por un patrón amplio que se aleja de los vaqueros ajustados. Su lavado claro contribuye a darle ese aire informal que encaja especialmente bien con una camiseta blanca.

Cuánto cuesta el conjunto de Victoria Federica

El estilismo de Victoria Federica tiene también un precio a tener en cuenta. La camiseta «Tengo una flor en el culo» de Ynésuelves está disponible por 130 euros, mientras que los vaqueros de la Rosa Clásicos cuestan 280 euros. Así, hacerse con las dos prendas que luce la hija de la infanta Elena supone un desembolso total de 410 euros. Dos piezas que comparten el mismo guiño floral y que demuestran que, en ocasiones, el mensaje de una camiseta puede ser tan importante como el propio diseño.