Las chaquetas con cuello chimenea que serán tendencia este otoño y sustituyen a las bufandas

Cuando bajan las temperaturas, encontrar prendas que abriguen sin renunciar al estilo se convierte en una de las prioridades del armario. Este otoño-invierno 2026/2027, las tendencias de moda tienen una clara protagonista: la chaqueta con cuello chimenea, una alternativa a las cazadoras clásicas que promete restar protagonismo a las bufandas. Su diseño, con un cuello alto y estructurado que enmarca el rostro, transforma cualquier conjunto y aporta un toque sofisticado sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios. Las firmas de moda y las tiendas asequibles ya apuestan por esta silueta en diferentes tejidos, colores y acabados, desde la piel hasta la lana. Una prenda versátil, práctica y elegante que encaja tanto en los looks de diario como en estilismos más cuidados.

La chaqueta con cuello chimenea que triunfa este otoño

La chaqueta con cuello chimenea, también conocida como funnel neck, se ha convertido en una de las grandes tendencias de la temporada. Su principal característica es un cuello alto que se mantiene erguido alrededor del cuello, llegando en algunos modelos hasta la barbilla. A diferencia del cuello vuelto tradicional, no se dobla sobre sí mismo, sino que conserva su estructura para convertirse en uno de los elementos más llamativos de la prenda.

Su popularidad responde a una combinación de estética y funcionalidad. Por un lado, aporta personalidad a las chaquetas más sencillas y consigue que un conjunto básico tenga un aspecto mucho más actual. Por otro, protege del frío la zona del cuello, por lo que permite prescindir de la bufanda en los días en los que las temperaturas todavía no son demasiado bajas.

Las pasarelas de otoño-invierno han contribuido a consolidar esta tendencia con propuestas que reinterpretan la cazadora clásica. Los diseños de inspiración minimalista conviven con versiones más voluminosas, modelos de aire deportivo y chaquetas de piel que recuerdan a las cazadoras bomber.

De la piel a la lana: así se lleva la nueva tendencia

Una de las ventajas de las chaquetas con cuello chimenea es la variedad de materiales en los que se presentan. Las versiones de piel, tanto auténtica como de efecto piel, son una de las opciones más interesantes para quienes buscan una prenda con carácter. En negro, marrón chocolate o burdeos, combinan especialmente bien con pantalones rectos, vaqueros y botas.

También destacan los modelos confeccionados en lana, perfectos para quienes prefieren una estética más clásica. Los tonos neutros, como el beige, el gris o el marrón, permiten crear conjuntos elegantes sin demasiadas complicaciones. Además, son fáciles de combinar con prendas que probablemente ya están en el armario.

Las cazadoras de algodón y los diseños de inspiración deportiva completan las alternativas para el día a día. Sus siluetas relajadas funcionan con pantalones anchos, zapatillas y prendas de punto fino. Para quienes buscan una propuesta diferente, las versiones con estampados de cuadros aportan un toque más original sin perder versatilidad.

En cuanto al corte, las chaquetas cortas ayudan a equilibrar las proporciones y quedan especialmente bien con pantalones de tiro alto. Las versiones oversize, en cambio, encajan con estilismos desenfadados y permiten jugar con los volúmenes.

Seis chaquetas y abrigos con los que sumarse a la tendencia

Las tiendas ya ofrecen diferentes versiones de esta tendencia, desde diseños de efecto piel hasta abrigos de lana y propuestas de inspiración deportiva. SlowLove apuesta por la chaqueta de cuello chimenea con efecto piel de Grace & Mila, en marrón oscuro y con un corte recto y holgado. Su cierre discreto y sus bolsillos delanteros la convierten en una opción perfecta para dar personalidad a los conjuntos más básicos.

Para quienes prefieren los tejidos cálidos, Sol y Luna Madrid propone el abrigo corto Victoria, confeccionado en una mezcla de lana y con cuello alto y botonadura frontal. Una alternativa de aire clásico que combina especialmente bien con pantalones de pinzas y botas.

También destaca el abrigo Mervin de Sézane, en color arena, con cuello alto, bolsillos de parche y un diseño corto reversible. Su composición de lana y poliamida lo convierte en una opción interesante para quienes buscan una prenda versátil con un acabado sofisticado.

En una línea más funcional se encuentra la chaqueta Tormenta de Ecoalf, en azul marino. Fabricada con poliéster reciclado, incorpora capucha ajustable, cierre frontal y bolsillos con cremallera. Aunque su diseño es más deportivo, resulta una alternativa práctica para los días de lluvia y los estilismos informales.

Por su parte, & Other Stories presenta una chaqueta de lana negra con silueta holgada, doble botonadura y cinturón para ajustar la cintura. Su cuello clásico con detalle de cierre ofrece una interpretación diferente de las prendas estructuradas que protagonizan la temporada.

Para terminar, Jacquemus propone la chaqueta Fernando, confeccionada en felpa sintética y con un corte extragrande. Su cuello recto, los hombros redondeados y el cierre asimétrico con detalles de inspiración marinera aportan un aire contemporáneo. Una pieza con personalidad propia para quienes buscan alejarse de las cazadoras convencionales.