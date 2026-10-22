Las botas que serán tendencia este otoño-invierno 2026/2027: de las ‘cowboy’ a las Hunter

Las botas vuelven a ocupar un lugar protagonista en el armario de otoño-invierno 2026/2027, con propuestas que van desde los diseños de inspiración western hasta las siluetas altas y ceñidas a la pierna. Esta temporada, el calzado combina modelos clásicos con versiones que incorporan contrastes de color, formas renovadas y detalles que marcan la diferencia. Las botas planas también ganan terreno gracias a su comodidad, mientras que las icónicas Hunter demuestran que las botas de agua pueden funcionar más allá de los días lluviosos. Con vaqueros, vestidos, faldas o prendas de punto, las tendencias ofrecen alternativas para distintos estilos y ocasiones, con opciones tanto para quienes buscan un diseño discreto como para quienes prefieren dar protagonismo a sus pies.

Las botas ‘cowboy’ mantienen su sitio en el armario

Las botas de inspiración western continúan entre las propuestas destacadas de la temporada, aunque su estética admite nuevas combinaciones. Las colecciones de Chloé y Gabriela Hearst apuestan por modelos que reinterpretan este calzado mediante acabados desgastados, diferentes texturas y cañas que adquieren protagonismo.

Su principal ventaja es la facilidad con la que se adaptan a prendas que, a primera vista, parecen alejadas de la estética vaquera. Un vestido vaporoso, una falda larga o unos pantalones rectos permiten crear conjuntos equilibrados sin necesidad de recurrir a un estilismo completamente western.

Para el día a día, los modelos de piel en tonos marrones y negros son una opción versátil. Entre las propuestas disponibles destacan las botas de mujer de piel estilo cowboy en marrón chocolate, de Brownie, y la bota cowboy Luis de ante en color kaki, de MAS34, dos alternativas para incorporar esta tendencia al armario con estilos diferentes.

Los diseños bicolor aportan personalidad

Las botas negras siguen siendo una apuesta segura, pero las versiones que combinan dos colores, materiales o acabados ofrecen una alternativa para quienes buscan salir de lo habitual. Alexander McQueen y Enfantes Riches Déprimés figuran entre las firmas que exploran esta tendencia en sus propuestas para otoño-invierno 2026/2027.

La mezcla de tonalidades permite jugar con el calzado sin necesidad de recurrir a prendas estampadas o accesorios llamativos. Algunas botas destacan por el contraste entre sus paneles, mientras que otras utilizan diferentes texturas para crear un efecto visual más sutil.

Para incorporarlas al armario, lo más sencillo es combinarlas con prendas lisas. Un pantalón de vestir, una falda midi o un vestido de líneas sencillas ayudan a mantener el equilibrio y dejan que las botas destaquen. Entre las opciones disponibles también se encuentran las botas cowboy de mujer de piel marrón con tacón cubano, de Gioseppo, una alternativa para sumar un toque western a los estilismos de temporada.

Las botas planas ganan protagonismo

La comodidad se convierte en uno de los argumentos principales de las botas de esta temporada. Las propuestas planas o con tacones bajos ofrecen una alternativa práctica para quienes necesitan caminar durante horas sin renunciar a un calzado con personalidad.

Miu Miu, Balenciaga y Diotima apuestan por diseños que demuestran que una caña alta no necesita acompañarse de un tacón elevado. Estas botas funcionan especialmente bien con prendas de invierno, como vestidos de punto, faldas midi y abrigos amplios.

También pueden combinarse con pantalones rectos para conseguir un conjunto informal, pero cuidado. Entre las opciones para incorporar esta tendencia destacan la bota plana hípica marrón, de Tintoretto, y las botas marrones con correas, de Tba Life. Dos propuestas que permiten apostar por la comodidad y completar los estilismos cotidianos con un calzado de inspiración clásica.

Las Hunter salen de los días de lluvia

Las botas Hunter también encuentran su espacio en los estilismos de otoño-invierno 2026/2027. La marca británica, conocida por sus botas de agua de goma, ha conseguido que un calzado tradicionalmente funcional forme parte de looks urbanos y propuestas de inspiración campestre.

Su historia comenzó en Escocia en 1856, cuando Henry Lee Norris fundó la North British Rubber Company. Desde entonces, las botas Wellington se han convertido en uno de los modelos más reconocibles de la firma y han pasado del campo a los armarios de quienes buscan un calzado resistente para los días húmedos.

El secreto para llevarlas con un aire actual está en combinarlas con prendas que contrasten con su acabado de goma. Las faldas cortas, las medias, los calcetines gruesos y los vestidos de punto son buenas opciones para construir un conjunto equilibrado. También funcionan con vaqueros y abrigos impermeables cuando el tiempo obliga a priorizar la practicidad.

En cuanto a los colores, el negro y el verde son alternativas fáciles de combinar, mientras que los tonos más vivos permiten convertir las botas en el elemento central del estilismo. Así, las Hunter dejan de ser una elección reservada a los días de lluvia y se consolidan como una opción para quienes buscan unir funcionalidad y estilo durante los meses más fríos.