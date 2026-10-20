Nicole Kidman confirma que los vaqueros ‘barrel’ serán tendencia este otoño-invierno

Los vaqueros son esa prenda que nunca falta en el armario, pero cada temporada hay una silueta que consigue renovar el clásico pantalón denim y convertirse en el objeto de deseo de las expertas en moda. Este otoño-invierno 2026/2027, todas las miradas apuntan a los vaqueros barrel, un diseño de formas curvas que lleva varias temporadas ganando terreno y que promete consolidarse como uno de los grandes protagonistas de los próximos meses. Nicole Kidman ya se ha sumado a esta tendencia con un estilismo que combina comodidad, elegancia y algunos de los detalles más interesantes de la temporada. Su elección en las calles de Nueva York demuestra que este pantalón puede integrarse en el día a día sin renunciar a un resultado sofisticado.

Nicole Kidman apuesta por los vaqueros ‘barrel’ para el otoño

Nicole Kidman continúa demostrando que su estilo va mucho más allá de los vestidos de alfombra roja. La actriz australiana, que ha acaparado titulares durante la promoción de Prácticamente magia 2 junto a Sandra Bullock, también ha encontrado en sus looks urbanos una fuente de inspiración para quienes buscan actualizar su armario.

El pasado 9 de septiembre, durante un paseo por Nueva York, la intérprete apostó por unos vaqueros barrel, uno de los modelos que más fuerza están ganando en las tendencias de otoño-invierno 2026/2027. La elección no es casual: frente a los pantalones rectos más tradicionales o los diseños ajustados que dominaron otras temporadas, esta silueta aporta un toque diferente sin resultar excesivamente atrevida.

Kidman combinó sus vaqueros con una gabardina larga en un tono claro, con textura y mangas acampanadas, que aportaba movimiento al conjunto. Debajo, un top blanco de encaje con inspiración lencera introducía un contrapunto delicado y femenino. El resultado demuestra que los vaqueros pueden ser la base de un estilismo cuidado, incluso cuando se trata de prendas pensadas para el día a día.

Qué son los vaqueros ‘barrel’ y por qué están de moda

La principal característica de los vaqueros barrel es su patrón curvo. A diferencia de los modelos rectos, sus perneras se ensanchan a la altura de las caderas y los muslos para estrecharse progresivamente hacia los tobillos. Esta forma, que recuerda a la silueta de un barril, les da un volumen muy reconocible y los convierte en una alternativa interesante para quienes quieren salir de los cortes más habituales.

Aunque su silueta pueda parecer difícil de combinar a primera vista, los barrel admiten numerosas posibilidades. Con una camiseta blanca y unas zapatillas funcionan en clave informal; con una camisa estructurada y unos zapatos de tacón adquieren un aire más sofisticado. También encajan con jerséis de punto, chaquetas cortas y abrigos largos, por lo que resultan especialmente prácticos durante los meses de entretiempo y la llegada del frío.

El bolso burdeos y los zapatos destalonados completan el ‘look’

Más allá de los vaqueros, los accesorios elegidos por Nicole Kidman ayudan a entender por qué su estilismo funciona tan bien. La actriz incorporó un bolso de cuero burdeos de Chanel, un tono que gana protagonismo en los complementos de otoño-invierno 2026/2027 y que permite añadir color sin romper la armonía del conjunto.

Para completar el look, Kidman escogió unos zapatos destalonados de color beige, con detalles satinados y un pequeño lazo decorativo. Este calzado, de inspiración delicada, contrasta con el volumen de los pantalones y añade un punto elegante al conjunto. La combinación de prendas relajadas con accesorios más refinados es una de las claves para llevar los vaqueros barrel sin que el resultado parezca demasiado informal.

Dónde comprar los vaqueros ‘barrel’

Entre las opciones disponibles destaca el modelo Z1975 de tiro alto de Zara, una alternativa para quienes buscan incorporar esta silueta a sus looks cotidianos. Levi’s también se suma a la tendencia con sus Drop Barrel, unos vaqueros de inspiración relajada que mantienen la esencia del denim clásico, pero con un patrón más actual. Por su parte, COS apuesta por una versión de pernera curva y largo cropped en azul marino, una propuesta que se aleja del típico vaquero azul y que puede combinarse con bailarinas, mocasines o zapatos de tacón.

Para quienes prefieren diseños con un enfoque más sofisticado, Isabel Marant presenta los vaqueros Lisha en negro, una opción que permite llevar esta tendencia más allá de los estilismos informales. El color resulta especialmente práctico durante los meses de otoño e invierno y combina fácilmente con prendas de punto, chaquetas de cuero o abrigos largos. Salsa Jeans también cuenta con su propia propuesta de vaqueros barrel, demostrando que este corte se adapta a diferentes estilos y formas de vestir.

En el terreno del lujo, Alaïa interpreta esta silueta a través de sus pantalones redondeados de denim, un diseño que pone el foco en el volumen y la construcción de la prenda. Su patrón curvo convierte al vaquero en el protagonista del estilismo, por lo que basta con añadir una camisa sencilla, un jersey ajustado o una chaqueta estructurada para conseguir un conjunto equilibrado.