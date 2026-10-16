Dakota Johnson estrena el flequillo más atrevido: el corte que resalta sus ojos verdes y pómulos

Dakota Johnson ha vuelto a demostrar que un cambio de look puede transformar por completo una imagen sin necesidad de renunciar a una melena larga. La actriz ha sorprendido con un flequillo mucho más corto de lo habitual y un nuevo color de pelo chocolate oscuro que cambia las claves de su estilo. La protagonista de Cincuenta sombras de Grey ha elegido un corte atrevido, de inspiración francesa, que despeja la frente y dirige toda la atención hacia sus ojos claros y sus facciones. Se trata del baby bang, un microflequillo que no resulta fácil de llevar, pero que, bien adaptado, puede convertirse en el gran protagonista de cualquier peinado. Su nueva imagen, presentada en una gala celebrada durante la Semana de la Moda de Nueva York, confirma además el regreso de una estética retro que vuelve a ganar fuerza este otoño.

El ‘baby bang’, el flequillo más atrevido de Dakota Johnson

Acostumbrados a verla con su característico flequillo largo y tupido, el cambio de Dakota Johnson no ha pasado desapercibido. La actriz ha apostado por una versión mucho más corta, recta y ligeramente despuntada, que deja las cejas despejadas y aporta un aire diferente a su melena. Este corte se conoce como baby bang o microflequillo y se distingue precisamente por su longitud, situada por encima de las cejas.

No es la primera vez que vemos este corte en una celebridad. Blanca Suárez y Miley Cyrus también han apostado por versiones del microflequillo, una alternativa para quienes buscan un cambio visible sin cortar el largo de su melena. Sin embargo, su reducido tamaño exige estudiar bien las proporciones del rostro antes de dar el paso.

Así consigue destacar sus ojos y pómulos

La principal ventaja de este flequillo está en su capacidad para dirigir la atención hacia la mirada. Al dejar una mayor parte de la frente al descubierto, el corte despeja el rostro y hace que los ojos y las facciones adquieran más protagonismo. En el caso de Dakota Johnson, el resultado destaca especialmente por el contraste entre su piel, sus ojos verdes y el nuevo tono oscuro de su cabello.

Hay otro detalle importante para entender por qué funciona: el largo de su melena. Dakota mantiene el cabello liso y por debajo de los hombros, una elección que compensa la contundencia del flequillo corto. El contraste entre ambos elementos evita que el corte resulte excesivamente rígido y permite conservar una imagen elegante, aunque con un punto más arriesgado.

El cambio de color que transforma su imagen

El flequillo no es la única novedad en la imagen de la actriz. Dakota también ha oscurecido su cabello y ha dejado atrás el castaño más cálido y cobrizo que lucía anteriormente para apostar por un tono chocolate oscuro y uniforme.

Los tonos oscuros son una de las opciones habituales cuando llega el otoño, una época en la que muchas personas buscan renovar su melena después del verano. Los castaños profundos permiten conseguir una imagen más intensa y elegante sin necesidad de recurrir al negro azabache. En el caso de Dakota, el acabado uniforme aporta continuidad al cabello y hace que el flequillo destaque todavía más.

¿A quién favorece el microflequillo?

Aunque el baby bang puede resultar muy favorecedor, no es un corte que convenga elegir sin tener en cuenta las características de cada cabello. Su longitud deja buena parte del rostro al descubierto, por lo que la forma de la frente, el nacimiento del pelo, la densidad y la textura son factores importantes para conseguir un resultado equilibrado.

También requiere más mantenimiento que otras versiones del flequillo. Al quedar por encima de las cejas, unos pocos milímetros pueden cambiar su forma y hacer que pierda el efecto original. Por eso, los retoques periódicos son importantes para conservar la longitud y evitar que crezca de manera irregular.

La melena larga, como demuestra Dakota Johnson, es una buena opción para acompañarlo si se busca un contraste marcado. También puede combinarse con cortes más cortos o recogidos, aunque el resultado será diferente en cada caso. La clave está en adaptar la longitud y el acabado a las facciones, en lugar de reproducir exactamente el peinado de una celebridad.