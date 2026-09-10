Los peluqueros expertos coinciden: estos son los 5 cortes de pelo que más favorecen a las mujeres de más de 50 años

Llegar a los 50 no significa renunciar a las tendencias capilares ni recurrir necesariamente a los cortes de siempre. De hecho, 2026 trae consigo una nueva generación de estilos pensados para potenciar la personalidad, el movimiento y la textura natural del cabello, con propuestas especialmente interesantes para quienes buscan renovar su imagen sin complicarse demasiado frente al espejo. Capas estratégicas, flequillos, puntas desfiladas y volúmenes cuidadosamente colocados son algunos de los recursos que los estilistas están utilizando para conseguir melenas y cortes cortos más frescos y favorecedores. Entre las tendencias destacan cinco opciones que permiten jugar con diferentes tipos de rostro y texturas capilares sin perder elegancia.

‘Garçon’, el corto elegante que no necesita demasiados artificios

El garçon es una de las apuestas más contundentes de la temporada. Su estructura mantiene la nuca y los laterales cortos, mientras que la zona superior puede conservar algo más de longitud para jugar con el volumen y la textura.

Su principal atractivo está precisamente en esa mezcla de sofisticación y comodidad. Es un corte que puede funcionar especialmente bien en rostros ovalados y que permite modificar ligeramente el acabado según el estilo de cada mujer.

Además, no exige una rutina de peinado especialmente complicada. Con una pequeña cantidad de producto texturizante y un secado sencillo puede adquirir un aspecto pulido, mientras que dejando que las puntas se muevan libremente consigue una imagen mucho más desenfadada.

‘Pixie’ con flequillo lateral para suavizar las facciones

El pixie continúa siendo uno de los grandes protagonistas entre los cortes cortos, pero en 2026 incorpora un detalle que cambia por completo su efecto: el flequillo lateral.

La clave está en combinar unos laterales y una nuca más cortos con una parte superior algo más larga. El flequillo puede caer hacia uno de los lados y permite crear una línea diagonal que suaviza visualmente las facciones.

Es, además, una alternativa especialmente interesante para quienes quieren llevar el cabello corto sin que el resultado sea excesivamente masculino o rígido. El volumen en la parte superior permite experimentar con diferentes acabados y llevarlo incluso ligeramente despeinado, una de las claves de las tendencias actuales.

‘Mixie’, cuando el pixie se encuentra con el ‘mullet’

Para quienes buscan algo más atrevido, el mixie lleva un paso más allá el clásico cabello corto. Su nombre nace de la combinación entre pixie y mullet, dos cortes que se encuentran en una propuesta de capas y puntas desfiladas.

El resultado tiene mucha más personalidad que un corte corto tradicional. Las capas aportan ligereza y movimiento, mientras que las puntas ligeramente irregulares evitan que el cabello quede excesivamente compacto.

Suele mantenerse por encima de los hombros y puede incorporar un flequillo hacia delante. Es precisamente esa mezcla de estructura y cierta apariencia imperfecta la que hace que resulte tan actual.

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‘Shixie’, la versión más desenfadada

Si el mixie mezcla el pixie y el mullet, el shixie hace lo propio con el shag, el conocido corte de inspiración setentera caracterizado por sus capas, y el pixie.

La nuca y las patillas permanecen cortas, mientras que las capas nacen desde la parte superior y se dirigen hacia el rostro. El resultado es mucho más texturizado y permite jugar con distintos largos y tipos de flequillo.

Una de sus grandes ventajas es que no exige una textura de cabello completamente lisa. Al contrario, el movimiento natural puede convertirse en parte esencial del corte. Tanto los cabellos finos como aquellos con mayor densidad pueden encontrar en las capas una forma de conseguir un acabado más ligero y dinámico.

‘Bixie’ con flequillo, el término medio más versátil

Entre el bob y el pixie se encuentra el bixie, una de las alternativas más versátiles de esta selección. No es tan corto como un pixie tradicional, pero tampoco conserva la estructura de un bob convencional.

Esta longitud intermedia permite mantener más cabello alrededor del rostro y jugar con diferentes capas y volúmenes.

Su versión con flequillo añade todavía más posibilidades. Puede adaptarse a distintas formas de cara y ofrece un acabado ligero que resulta sencillo de mantener. Para quienes no quieren un cambio radical, pero sí desean actualizar su imagen, puede ser precisamente el punto intermedio que estaban buscando.