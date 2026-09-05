Una peluquera analiza la melena ‘blurred brown’ de Amal Clooney que conquistará el otoño: «Es un iluminador para la piel»

Amal Clooney vuelve a demostrar que un cambio de color no tiene por qué ser radical para transformar una melena. Durante su aparición en Venecia, la abogada sorprendió con un tono blurred brown, un castaño más profundo que conserva parte de la luminosidad de las mechas que ha llevado durante el verano. Una transición sutil que promete convertirse en una de las tendencias de cabello del otoño. El blurred brown se caracteriza precisamente por eso: difuminar los reflejos más claros dentro de una base castaña, evitando que exista un contraste marcado entre la raíz y las puntas. En el caso de Amal, los matices cálidos siguen presentes, pero aparecen mucho más integrados, creando una melena con profundidad y diferentes dimensiones de color.

El castaño que no apaga las mechas del verano

Una de las ventajas de esta tendencia es que permite oscurecer el cabello sin tener que renunciar completamente a las mechas. En lugar de cubrir los reflejos dorados o caramelo, el color los integra progresivamente en una base más intensa. El resultado es especialmente favorecedor en cabellos castaños porque aporta profundidad sin endurecer las facciones. Además, los reflejos ligeramente más claros enmarcan el rostro y consiguen un efecto luminoso. Como explica la peluquera Begoña Llamazares, «Las mechas de Amal Clooney son como un buen iluminador en la piel». Una comparación que resume uno de los motivos por los que este tipo de color resulta tan favorecedor: la luz se concentra en puntos estratégicos sin que las mechas parezcan artificiales.

El corte también importa

El color no funciona solo. La melena de Amal suele mantener una base bastante sólida, con pocas capas y movimiento principalmente en las puntas y alrededor del rostro. Esta estructura ayuda a conservar la sensación de densidad y permite que los diferentes tonos del blurred brown se aprecien mejor. La experta señala que «el truco nunca es el largo, es dónde colocas el peso y las capas». Por eso, para conseguir una melena similar, es preferible trabajar las capas de forma estratégica en lugar de vaciar demasiado el cabello.

Así se consiguen las ondas de Amal

El otro elemento imprescindible es el peinado. Amal suele llevar ondas grandes, abiertas y cepilladas, que aportan movimiento y hacen que los diferentes matices del color sean todavía más visibles.

Para conseguirlas en casa, hay que empezar aplicando protector térmico y secando el cabello con volumen desde la raíz. Después se puede utilizar un cepillo redondo o una tenacilla de diámetro ancho, trabajando mechones grandes para evitar que la onda quede demasiado marcada. Una vez frío el cabello, basta con abrir las ondas con los dedos o con un cepillo. El objetivo es conseguir un acabado suave y ligeramente despeinado, no unos rizos perfectamente definidos.

Un color que pide cuidado

El blurred brown puede ser una buena opción para el otoño porque permite actualizar una melena aclarada durante el verano sin hacer un cambio brusco. Sin embargo, como cualquier cabello con coloración, necesita cuidados para mantener el brillo.

La hidratación, la protección frente al calor y evitar temperaturas demasiado altas durante el lavado ayudan a conservar tanto el color como la salud de la fibra. Y es precisamente ahí donde empieza el verdadero secreto de una melena como la de Amal. «Ese brillo y ese cuerpo que tanto envidiamos no salen de un producto milagro de última hora», recuerda.