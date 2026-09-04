Georgina Rodríguez aterriza en Venecia con un look de 300.000 euros: del sujetador de 39€ al Birkin de 150.000€

Georgina Rodríguez aterrizó en Venecia dispuesta a demostrar, una vez más, que el lujo también está en saber combinar piezas de precios muy diferentes. Su look de llegada a la Mostra, valorado en más de 300.000 euros, mezcla prendas relativamente asequibles con algunos de los accesorios más exclusivos de su armario.

Para su llegada a la ciudad italiana, la empresaria apostó por una combinación en marrón chocolate y blanco. La protagonista más inesperada fue la lencería. Georgina llevó a la vista el sujetador Sofia Balconette de la colección Pretty Flowers de Intimissimi, una pieza de encaje marrón que cuesta 39,90 euros. En lugar de esconderlo bajo la ropa, lo convirtió en una parte fundamental del estilismo, combinándolo con una camisa satinada abierta y caída sobre los hombros.

El contraste con el resto del conjunto resulta especialmente llamativo. Los vaqueros blancos de tiro alto y pernera acampanada de Giambattista Valli, que rondan los 500-600 euros, aportaron el toque casual y estilizaron la silueta. Sobre ellos, Georgina lució una camisa de satén marrón chocolate de Tom Ford, valorada en aproximadamente 1.300 euros.

Como calzado, eligió unos stilettos nude de Eva Pumps, con un espectacular tacón de 12 centímetros y un precio aproximado de 624 euros. Una elección que alarga visualmente las piernas y mantiene la estética sofisticada del conjunto.

Sin embargo, son los accesorios los que realmente disparan el precio del estilismo. El gran protagonista fue el Birkin 35 Himalaya de Hermès, uno de los bolsos más exclusivos y codiciados del mundo. Fabricado en piel de cocodrilo y reconocible por su característico degradado en tonos blancos y grises, su valor se sitúa alrededor de los 150.000 euros.

Las joyas tampoco pasaron desapercibidas. Georgina escogió piezas de Pasquale Bruni de la colección Guirlanda, inspirada en la flor de loto. El collar de oro blanco de 18 quilates y diamantes tiene un precio aproximado de 8.180 euros, mientras que los pendientes alcanzan los 19.700 euros. A ellos añadió varios anillos de oro y diamantes cuyo precio no ha sido identificado y que, por tanto, no se incluye en el cálculo final.

Otro de los accesorios que más llama la atención es el reloj. La empresaria lució un Rolex Day-Date de 36 milímetros, realizado en oro amarillo, con esfera turquesa y diamantes. Su precio aproximado alcanza los 120.000 euros, convirtiéndose en una de las piezas más caras de todo el look después del Birkin.

Para completar el estilismo, Georgina añadió unas gafas de sol negras de Celine, valoradas en unos 300 euros. El beauty look siguió la misma línea sofisticada: moño de bailarina, maquillaje en tonos nude, su característico delineado marrón y una manicura francesa con uñas largas y forma ovalada.

El resultado es un estilismo que resume a la perfección el particular universo de Georgina Rodríguez: una pieza de lencería de 39,90 euros convive con un bolso de 150.000 euros y un reloj de unos 120.000 euros. Una mezcla de prendas cotidianas, sensualidad y accesorios de lujo que convierte su llegada a Venecia en una auténtica declaración de estilo.

En cifras, el conjunto suma aproximadamente 300.743,90 euros: 39,90 € del sujetador, hasta 600 € de los vaqueros, 1.300 € de la camisa, 624 € de los zapatos, 27.880 € de las joyas de Pasquale Bruni, 120.000 € del Rolex, 150.000 € del Birkin Himalaya y 300 € de las gafas de Celine. Una cifra que podría ser todavía mayor al añadir los anillos de oro y diamantes, cuyo valor no ha sido contabilizado.