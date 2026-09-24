Brad Pitt vuelve a San Sebastián y se sincera sobre la ciudad: «Es un pueblo tan bonito, es tan bonito estar de vuelta»

Brad Pitt ha regresado a San Sebastián después de 17 años y lo ha hecho con unas palabras que resumen su vínculo con la ciudad. El actor estadounidense ha vuelto al Festival de San Sebastián para presentar En el corazón de la bestia, el nuevo thriller dirigido por David Ayer, y durante su estancia ha recordado el cariño que siente por Donostia. Su regreso ha despertado una gran expectación entre los seguidores que esperaban volver a verlo en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de España.

Brad Pitt vuelve a Donostia

Brad Pitt ya había visitado el certamen en 2009, cuando acudió para presentar Malditos bastardos, dirigida por Quentin Tarantino. Ahora ha regresado acompañado por David Ayer, con quien ya había trabajado en Corazones de acero. La película se presenta dentro de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, aunque fuera de concurso, y llega a los cines españoles este viernes 25 de septiembre.

Durante su estancia, Brad Pitt no se ha limitado a las actividades relacionadas con el festival. El actor ha vuelto a visitar Chillida Leku y también se ha acercado hasta el Peine del Viento, dos lugares especialmente vinculados a su interés por la obra del escultor Eduardo Chillida. Ya había conocido estos espacios durante su anterior visita a San Sebastián y su regreso ha permitido recuperar una relación con la ciudad que comenzó hace casi dos décadas.

Una ciudad que le gusta

Precisamente al hablar de su regreso, Brad Pitt dejó una de las frases más comentadas de su visita. «Es un pueblo tan bonito, es tan bonito estar de vuelta». El actor ha mostrado así su entusiasmo por reencontrarse con San Sebastián y con algunos de los lugares que ya había conocido en 2009. Sus palabras han acompañado una visita marcada por el cine, pero también por el arte y la propia ciudad.

La presencia del protagonista de Seven, El club de la lucha y Érase una vez en Hollywood ha generado además una importante expectación entre los asistentes al festival. A su llegada, numerosos seguidores se concentraron para verlo y conseguir una fotografía o un autógrafo.

La visita también ha permitido al actor recuperar su relación con una ciudad que ya había marcado su anterior paso por el festival. Entre la promoción de su nueva película, sus visitas a espacios relacionados con Chillida y el recibimiento de sus seguidores, Brad Pitt ha vuelto a demostrar que su presencia continúa siendo uno de los grandes reclamos internacionales del Festival de San Sebastián.