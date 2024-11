‘Seven’: el mejor thriller de los 90 volverá a los cines por su 30º aniversario

A lo largo de la vida del celuloide han ido apareciendo películas que, de alguna forma u otra, han cambiado las tendencias dentro de la industria. Ciudadano Kane, Casablanca, Psicosis, Tiburón…historias icónicas que han trascendido en el imaginario popular hasta ser referencias imitadas hasta la extenuación. Sin importar el tiempo desde su estreno, su singularidad e incuestionable calidad lleva a que todavía a día de hoy, dichos relatos sean revisionados una y otra vez como piezas vigentes e inmortales para la cultura cinéfila. Este, también es el caso de Seven, un filme de culto que celebrará su 30º aniversario con un regreso a los cines muy esperado por los fans.

Estrenada en el ecuador de los 90, Seven es uno de esos títulos de imprescindible nombramiento cuando se habla del género policíaco. Porque, aunque de alguna forma su sinopsis parte de aparentes arquetipos manidos, el conjunto de la obra y su disposición narrativa rompieron a todas luces con una tipología de cintas que ya no sería la mismo desde el momento de su estreno, donde en los primeros pases de prueba el público quedó horrorizado por su agónico final. A todo esto, se le debe añadir el factor sorpresa. Pues a pesar de la presencia ya mediática de Brad Pitt y Morgan Freeman, por aquel entonces el cineasta David Fincher era un desconocido para Hollywood que además había debutado tres años antes con la fallida Alien 3. tres décadas después, actualmente la industria todavía intenta volver a generar un impacto similar, siendo una de esas cabezas de cartel del llamado cine de explotación. Así, la repercusión del guion original firmado por Andrew Kevin Walker es tal, que sin su existencia resultaría muy complicado que hubiésemos podido disfrutar de propuestas posteriores como El coleccionista de huesos, Asesinato en 8mm, Insomnio, Vidas ajenas o incluso, la genial adaptación de The Batman filmada por Matt Reeves.

‘Seven’: un reestreno actualizado

Por lo que hemos podido saber, el thriller generacional iniciará el comienzo de su aniversario con el lanzamiento al mercado doméstico de un disco Blu-ray digital en 4K Ultra HD y 4K UHD, a partir del 7 de enero de 2025. En salas, Seven se reestrenará el 3 de enero y lo hará por primera vez en el moderno formato IMAX, pero no obstante, por el momento sólo se ha confirmado que llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá. Entendiendo los buenos resultados que los reestrenos llevan consiguiendo en la cartelera desde la pandemia, lo. lógico será del mismo modo una vuelta a los cines europeos. Eso sí, la reducida exhibición del IMAX en España podría conllevar a un reestreno en una simple versión restaurada.

La sinopsis de Seven se centra en dos detectives del departamento de homicidios que deben colaborar por primera vez en un caso complejo, siguiendo a un asesino en serie. Uno de ellos es el veterano Somerset (Freeman), el cual está a punto de jubilarse y ser reemplazado por el impulsivo detective David Mills (Pitt), con el que tendrá que colaborar para intentar encontrar a un criminal que siempre parece estar dos pasos por delante. Su modus operandi pasa por crear escenas dantescas para sus crímenes, cada una de ellas basada en uno de los siete pecados capitales. Aparte de sus dos policías protagonistas, el reparto se completa con Gwyneth Paltrow, John C. Mcginley, Richard Roundtree, R. Lee Ermey, Leland Orser y Richard Schiff. Mención añadida para la presencia de Kevin Spacey, ocultando su participación hasta en los créditos iniciales y en la propia promoción de la película.

(A continuación, se mencionan spoilers clave de Seven).

El anti-thriller de David Fincher

Como ya hemos comentado, Seven parte de algunos tópicos que todos conocemos. El ejemplo perfecto de ello es esa dicotomía de los dos detectives, el experimentado a punto de retirarse y el novato con ganas de destacar. Pero el aparente preconcebido punto de partida no debería engañarnos, pues la producción de New Line Cinema rompió con varios códigos del género.

Para empezar, porque se trata de una historia de asesinos en serie donde nunca vemos al antagonista cometiendo los crímenes y porque este mismo, es quien se entrega a los 90 minutos del metraje de la cinta. Un retrato sombrío y nihilista por el que el propio Brad Pitt tuvo que luchar personalmente para que se mantuviese el turbador final de la trama. Fincher volvería a retorcer las expectativas, dando otra vuelta al género con Zodiac (2007), pero el thriller cambió en el mismo momento en el que los ojos de David Mills contemplaron el interior de la caja.

A falta de oficializar su reestreno en España, Seven está disponible para los suscriptores de Netflix, Movistar + y Filmin.