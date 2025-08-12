‘Jay Kelly’: Netflix reúne a George Clooney y Adam Sandler en lo nuevo de Noah Baumbach

El casi equinoccio del verano ofrece ya, la sensación de haber visto todos los estrenos relevantes del cine. Sin embargo y como es habitual cada año, las grandes apuestas audiovisuales suelen reservar su primera proyección a ese punto y final cercano al circuito de premios. Una de ellas es por supuesto, Jay Kelly. La nueva comedia dramática de Netflix que reúne por primera vez a intérpretes tan dispares como George Clooney y Adam Sandler, bajo la dirección de Noah Baumbach (Historia de un matrimonio). Por eso y aprovechando que hace algunos días la «Gran N roja» compartió el primer adelanto de la cinta, a continuación repasaremos todo lo que sabemos de un título que pretende poseer ciertas aspiraciones en los futuros Globos de Oro y quien sabe, incluso en los Oscar.

Jay Kelly parece presentarnos a una especie de Cary Grant moderno. Comparativa buscada presentada con acierto en la historia, pues esa es una descripción y semejanza ocurrente en la trayectoria del propio Clooney. Pero este no es el único reflejo metacinematográfico de la propuesta para con la vida de la estrella. Mientras intenta lidiar con su vida de icono famoso, a Kelly le persigue un estigma asociado a una buena cantidad de actores míticos: la crítica de interpretarse a sí mismos. Esa acusación también ha sobrevolado a la figura del ganador del Oscar y de Sandler, a pesar de que ambos tengan en sus respectivas filmografías, ejemplos radicalmente diferentes a su por así decirlo, «piloto automático interpretativo». De hecho, en el mismo tráiler el personaje protagonista se enorgullece de dicha acusación, «¿Alguna vez has intentado interpretarte a ti mismo? Es difícil».

Independientemente de su distancia con otros actores más cambiantes como Joaquin Phoenix, Johnny Depp o Jared Leto, lo cierto es que Clooney ha estado presente en comedias singulares a la altura de O Brother! y en thrillers agónicos como Syriana. Del mismo modo, Sandler posee excepciones a sus personajes humorísticos ligeros, habiendo protagonizado dramas reseñables de la talla de Embriagado de amor o Diamantes en bruto.

‘Jay Kelly’: sinopsis y reparto

Do you know how difficult it is to be yourself? JAY KELLY stars George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, and Billy Crudup. A Noah Baumbach Picture. In select theaters November 14 and on Netflix December 5. pic.twitter.com/HDQ6s8pMjJ — Netflix (@netflix) August 5, 2025

Según Netflix, la sinopsis oficial de la película es la siguiente: «Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en una crisis vital, antes del homenaje que se le va a brindar en un importante festival de cine. Por ello, para reconducir su vida debe enfrentarse a un ajuste de cuentas personal, volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce así mismo».

Aparte de Clooney y Sandler, el reparto del largometraje se completa con un elenco de estrellas a la altura de Laura Dern (Terciopelo azul), Billy Crudup (Big Fish), Riley Kenough (Lo que esconde Silver Lake), Grace Edwards (Asteroid City), Stacy Keach (American History X), Jim Broadbent (Juego de Tronos), Patrick Wilson (Expediente Warren), Alba Rohrwacher (La quimera) y Greta Gerwig (Frances Ha), entre otros.

Jay Kelly ha sido escrita por Baumbach y la actriz, Emily Mortimer (Shutter Island).

¿Cuándo se estrena?

Oficialmente, la cinta se presentará a concurso en el próximo Festival de Cine de Venecia, con un estreno en cines en Estados Unidos programado para el 14 de noviembre. En España hará lo propio el 21 del mismo mes para después, aterrizar en el catálogo de Netflix el 5 de diciembre.