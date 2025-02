George Clooney nos da alguna pista sobre ‘Ocean’s 14’: «Es como si fuéramos demasiado viejos»

Hace ya algunos meses que conocimos del desarrollo de Ocean’s 14. Film que volvería a reunir a George Clooney y Brad Pitt y que el primero, ya confirmó que existía una «muy buena idea» para llevar a cabo una secuela. Además, durante su enigmática preproducción, también se habló de David Leitch como director. Un viejo conocido de Pitt (Leitch lo dirigió en Bullet Train), quien por otra parte, seguramente produzca la entrega con su sello Plan B Productions. Al ser una trilogía realmente exitosa en lo económico, siempre han existido conversaciones para realizar una nueva película de la saga, pero ahora parece que la cosa va en serio. Situación que siempre anima a los protagonistas a ofrecer algunas pistas de cómo podría lucir este cuarto largometraje.

Por ello, no es de extrañar que a Clooney le guste ir soltando pequeñas pistas de lo que seguramente nos encontremos en el regreso del grupo de ladrones más famosos del celuloide. Porque hace 18 años ya del último atraco del elenco de estrellas dirigidas por Steven Sodebergh y claro, viendo cómo están de moda las continuaciones tardías tipo Gladiator II o Bitelchús Bitelchús, Warner Bros tampoco quiere perder la posibilidad de resucitar una propiedad intelectual que ha logrado recaudar unos 735 millones de dólares en todo el mundo. De hecho la propia major ya se está planteando realizar nuevas películas de productos audiovisuales como Los Goonies y Gremlings. Traer de vuelta a los atracadores de guante blanco más glamurosos de Hollywood supondría recuperar un activo muy valioso para la compañía, aparte de cumplir el deseo de unos fans que llevan mucho tiempo esperando una seguimiento de Danny Ocean, Rusty Ryan y el resto de sus habilidosos secuaces.

‘Ocean’s 14’: ladrones casi retirados

Hoy, Ocean’s 14 parece una realidad cercana, pero en el último año se estuvo hablando mucho más de una hipotética precuela donde Ryan Gosling y Margot Robbie interpretaría a los padres del protagonista en una cinta ambientada en los años 60. No obstante y sin demasiada prisa, la idea de una tetralogía está más que confirmada, ya que cuadrar las agendas de los intérpretes de Barbie en la actualidad puede llegar a ser mucho más complicado de lo que parece. Lo que por el momento se desconoce es si Ocean’s 14 tendrá en cuenta la trama de Ocean’s 8, la cual estuvo protagonizada por Sandra Bullock, quien interpretaba a la Debbie Ocean, hermana del personaje interpretado por Clooney. En ese spin-off, se revelaba que el hermano estaba muerto (sin desvelar mucho más sobre el tema). Siendo la aventura de robos que menos recaudó de las cuatro, no nos extrañaría que el siguiente golpe dejase bastante de lado a esta versión femenina de ladronas.

Según ha relevado recientemente el ganador del Oscar por Syriana, Ocean’s 14 seguirá la historia de los ladrones titulares, quienes quizás ya no tienen la juventud para afrontar de la misma forma esos grandes robos:

«Es como si fuéramos demasiado viejos para hacer los trabajos que solíamos hacer», le contaba el actor a The New York Times. La primera vez que Clooney habló del proyecto fue en diciembre de 2023, comparando el guion con la comedia con Un golpe con estilo. Una cinta de 1979 en el que tres amigos jubilados, agotados de su rutina y de sentirse inútiles, deciden atracar un banco. De hecho, en 2017 se dio un remake homónimo protagonizado por Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin. Clooney, Roberts, Damon y Pitt no son tan mayores como estos, pero sí podemos esperar un proyecto donde se ponga muy de manifiesto el cambio generacional de los ladrones.

Tenemos un «guion realmente bueno»

Antes de esta información, lo más reciente que supimos de Ocean’s 14 es que George Clooney le había contado a Deadline sobre la existencia de un guion «realmente bueno», que todos habían leído y estaban preparados para hacerlo.

Se conoce que Soderbergh no continuará en la saga y además de Leitch, el nombre que también se ha barajado es el de Edward Berger, quien actualmente se encuentra en la recta final hacia los Oscar 2025 con Cónclave. Esposo y padre de dos hijos, Clooney ha disminuido su implicación profesional en la última década, aunque a sus 60 años sigue siendo una de las celebridades más solicitadas en la meca del cine. La última vez que lo hemos podido ver en la pantalla ha sido precisamente con su colega Pitt, en Wolfs. Este año protagonizará Jay Kelly, la nueva comedia dramática de Noah Baumbach para Netflix, donde compartirá elenco con Laura Dern y Adam Sandler, entre otros.