John Watts no cree que ‘Wolfs 2’ vaya a producirse: el problema de Apple con su contenido original

Apple lleva un tiempo controlando el gasto derivado de su contenido original fílmico. Aunque hace poco más de un año, a la marca no parecía importarle demasiado los grandes desembolsos económicos de sus producciones. Por ejemplo, tanto Los asesinos de la luna como Napoleón tuvieron presupuestos de 200 millones de dólares, recaudando entre 150 y 200 millones en el box office internacional. Dos fracasos financieros gigantescos, los cuales encendieron las alarmas de un gestión deficiente y peyorativa a nivel reputacional para la empresa tecnológica. Y es bajo ese contexto donde Wolfs, la comedia protagonizada por George Clooney y Brad Pitt ha pagado los platos rotos. Hasta el punto de ver cómo la cinta ha pasado de tener un estreno previsto en cines a pasar directamente al catálogo de Apple TV +. Ahora, para más inri, el director Jon Watts ha explicado que ni siquiera cree que el estudio vaya a realizar una Wolfs 2, a pesar de haberla confirmado antes del preestreno de la primera en el Festival de Cine de Venecia.

El pasado mes de agosto, la multinacional fundada por Steve Jobs anunció una cancelación del estreno en salas del mediático largometraje, con una aparición limitada en algunas salas norteamericanas para debutar en el catálogo de Apple TV + una semana después. Eso sí, para compensar esa delicada noticia, desde la major quisieron lanzar un capote de confianza al proyecto, comunicando paralelamente que una Wolfs 2 estaba desarrollándose. Watts iba a ser el encargado de escribirla, pero no se explicó abiertamente si Pitt y Clooney regresarían a sus respectivos personajes y a la producción o si el cineasta volvería para colocarse tras las cámaras. Desconocemos el acuerdo de Apple con las dos estrellas de Hollywood. No obstante, si se sabe que ambos renunciaron a una importante suma de su caché para asegurar una amplia exhibición en salas. Esa esperanza de una continuación (al menos con Watts al frente) ha desaparecido y, por las palabras del realizador, ni siquiera él mismo confía en la salida adelante de una hipotética segunda parte.

Sin esperanza con ‘Wolfs 2’

Actualmente, Jon Watts se encuentra en plena promoción de Tripulación perdida. La nueva serie del universo de Star Wars programada para estrenarse el próximo 3 de diciembre. Un salto a la franquicia de Lucasfilm en forma de showrunner bastante entendible, si tenemos en cuenta que Watts le ha hecho ganar mucho dinero a Disney (y también a Sony Pictures) con su trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Tres películas que han logrado recaudar en conjunto casi 4000 millones de dólares. Por supuesto, las puertas de la casa del ratón están abiertas de par en par para el realizador de 43 años. Sin embargo, ni siquiera él mismo sabe cuál será su siguiente apuesta audiovisual. Por el momento, en su agenda de 2025 se encuentra el reboot de la saga Destino Final, donde Watts únicamente ha tenido la idea del punto de partida de la historia para resucitar la propiedad intelectual.

Tras las últimas declaraciones por tanto, no está claro si la trama continuará sin Watts, Clooney y Pitt o si por el contrario, Wolfs 2 está definitivamente muerta:

«No sé qué voy a dirigir a continuación, y no creo que haya una secuela de Wolfs», contaba Watts en su reciente entrevista con Collider. Wolfs es un thriller criminal que nos pone en la piel de dos «solucionadores de problemas» al más puro estilo del Señor Lobo de Pulp Fiction. El problema viene cuando estos dos lobos solitarios deben colaborar para encargarse del mismo trabajo.

Apple TV +: un 2024 horrible

la idea de retirar Wolfs de un estreno generalizado es, como hemos adelantado, una respuesta a la consecución de fracasos comerciales de los últimos años, con especial inferencia en este 2024 por culpa de los estrenos de Argylle y Fly Me to the Moon. La primera volvió a tener un presupuesto de 200 millones de dólares a sus espaldas, recaudando unos irrisorios 96,2 millones. Mientras, la segunda le costó a la compañía unos 100 millones de dólares y terminó recogiendo en la taquilla únicamente 42 millones en las salas de todo el mundo. Por tanto, desde Apple no podían permitirse otro agujero financiero más ese año, por lo que abandonaron cualquier tipo de riesgo con el filme de Watts. Según la plataforma, Wolfs ha roto todos los récords de su servicios de streaming, convirtiéndose de facto en la película más vista dentro de su catálogo.

El próximo 2025, Apple se enfrentará a su proyecto más ambicioso con F1. Un drama deportivo centrado en el mundo de la Fórmula 1 que tiene a Brad Pitt como protagonista y productor ejecutivo con su sello, Plan B Entertainment.