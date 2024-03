Los Oscar vuelven a castigar en exceso a Martin Scorsese: ‘Los asesinos de la luna’ se va de vacío

Christopher Nolan se coronó ayer como autor con Oppenheimer. El realizador, que siempre había sido ciertamente maltratado por los académicos, consiguió por fin, el reconocimiento que tanto buscaba al ganar tanto la consideración a Mejor película como el Oscar a la Mejor dirección, por el biopic sobre la creación de la bomba atómica. Un proyecto victorioso, ganador del mismo modo de otras cinco estatuillas, entre las que encontramos las dos categorías interpretativas para Cillian Murphy y Robert Downey Junior. Pero si el autor británico es una cara de la moneda en la noche de la alfombra roja, la otra debe ser a todas luces, la de Martin Scorsese. El cineasta italoamericano se fue de vació con Los asesinos de la luna. Un filme que había ido perdiendo ese fuelle mediático tan relevante en el tramo final de los premios, frente a otras propuestas como la propia Oppenheimer o Pobres criaturas. Sin embargo, para el bueno de Marty, esta no es la primera vez que la academia le deja de lado, a pesar de tener una importante ristra de nominaciones en su valiosa filmografía.

Los asesinos de la luna partía con 10 nominaciones a estos Oscar 2024. A una categoría de Pobres criaturas y tres menos en el caso de Oppenheimer. No es que se esperase que fuese a ser la gran ganadora de la noche, pero en cambio sí se encontraban ciertas sensaciones sobre alguna posibilidad de cara a, algo de brillo dorado en la vitrina de este true crime sobre la matanza de los Osage. Sobre todo, en las quinielas del premio a la Mejor actriz protagonista, donde Lily Gladstone partía con cierta ventaja sobre Emma Stone. Finalmente, ha sido la protagonista de Pobres criaturas la ganadora, con un papel muy complicado y arriesgado, teniendo en cuenta la fama y el reconocimiento de la intérprete de cintas como La la land, Birdman, La favorita o Irrational man.

No es la primera vez que los Oscar son injustos con Martin Scorsese

Si lo paramos a pensar, muy posiblemente, Martin Scorsese es uno de los directores más castigados en la historia de los premios Oscar. El neoyorquino ha estado nominado en la categoría a la Mejor dirección en 10 ocasiones y sólo ha conseguido alzarse con el trofeo en 2007, por Infiltrados. No obstante, el desplante a su obras no se queda únicamente en la anécdota de la dirección, sino que ya se ha dado en otras ocasiones la ausencia total de reconocimiento por parte de la ceremonia.

En 2002, Gangs of New York también tenía 10 nominaciones y no obtuvo ninguna estatuilla. Un año en el que la meca del cine prefirió premiar a un filme irrelevante como Chicago, la misma edición en el que el filme criminal de Scorsese brillaba y en el que se podían encontrar propuestas de la talla de El pianista, El señor de los anillos: Las dos torres o Camino a la perdición. Más reciente es el caso de El irlandés. En 2020 y tras otra decena de posibilidades al Oscar, los votantes no tuvieron en cuenta el esfuerzo del realizador en ninguna de las categorías.

Una reticencia hacia su cine, expresado a la máxima expresión en la década de los 70, cuando Taxi driver se fue de vació y ni siquiera lo nominaron a la categoría de Mejor dirección. Aún con todo, Scorsese sigue acudiendo a las galas y a sus 81 años, no parece que vaya a lograr coronarse de nuevo en lo más alto del podio de los premios.

Ni fotografía, ni canción, ni vestuario

No era la favorita en la mayor parte de las consideraciones, pero ya desde las nominaciones, llamó la atención que Los asesinos de la luna no estuviese por ejemplo, entre las candidatas a mejor guion adaptado. Quizás cualquier otro año, algunos Oscar como el de Mejor diseño de producción o Mejor vestuario, podrían haber ido a parar de forma clarividente hacia la adaptación de David Grann. Pero, este año tenía a una auténtica revolución en ese terreno como ha sido Pobres criaturas.

Por lo menos, el imaginario de Scorsese sobre la matanza de los Osage sí que nos proporcionó uno de los momentos más especiales de la gala, gracias a un Scott George que interpretó en directo ‘Wahzhazhe’, con varios miembros de la tribu india.