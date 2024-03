Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, ha sido la ganador del Oscar 2024 a la mejor película, siendo la gran triunfadora de la noche. Nolan se consagra con una cinta que ha causado sensación y que ha acaparado 7 premios en la gala celebrada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, incluyendo también la mejor dirección y el mejor actor principal, Cillian Murphy.

Oppenheimer

La película de Christopher Nolan ha sido la gran triunfadora de la noche. Oppenheimer partía con 13 nominaciones y ha logrado hacerse algunas de las categorías principales en la gala de este 2024. Oppenheimer narra la vida del famoso físico, uno de los padres de la bomba atómica. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del Proyecto Manhattan, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. la película está basada en el libro ganador del Premio Pulitzer American Prometheus de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Además de Cillian Murphy, que interpreta al personaje principal, la película cuenta con grandes nombres como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Florence Pugh.

Barbie

La película sobre la más famosa muñeca de juguete ha sido el taquillazo del año y partía con 5 nominaciones, entre ellas la de mejor película. Sin embargo, Barbie no tenía opciones frente a monstruos como Nolan y Scorsese. Con casi 1.500 millones de dólares recaudados a nivel mundial y siendo la película más taquillera del año, el hecho de que Greta Gerwig y Margot Robbie hayan sido ignoradas en la categoría de dirección y de interpretación femenina, le ha restado posibilidades de éxito en la gala más relevante del cine.

En la película se nos propone un universo en el que los muñecos de Mattel tienen su propia realidad paralela. En Barbieland , todas las Barbies disfrutan de sociedad matriarcal donde son ellas las que llevan la voz cantante. Un mundo soleado y rosa dirigido por mujeres profesionales y en la que el hombre, los Ken, son meros objetos decorativos. Pero, de repente, una Barbie estereotípica empieza a tener pensamientos filosóficos sobre la muerte y, lo que es peor, ¡le sale celulitis!.

Anatomía de una caída

Anatomía de una caída se había convertido en una de las sensaciones del año. La cineasta francesa Justine Trie crea una trama que va más allá del thriller al uso y de la intriga clásica para diseccionar, primero, las relaciones maritales y los patrones tóxicos dentro de las familias pero, sobre todo, reflexiona sobre la justicia y sobre nuestra idea de lo que es la verdad. Una obra de arte muy aplaudida por la crítica de medio mundo que tiene, entre sus mayores bazas, a Sandra Hüller, actriz alemana que compone uno de esos personajes que marcan la historia del cine. ¿Por qué esta cinta no opta como mejor película de habla no inglesa? Porque la Academia francesa no la envió a los Oscar (se rumorea que fue porque, cuando ganó en Cannes, la directora criticó a Macron y el presidente francés pidió que Anatomía de una caída no representase a su país. Si esto es cierto, la jugada no ha servido de mucho).

Los asesinos de la Luna

Scorsese se basa en esta historia real, poco conocida, para presentarnos a dos familias, la de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y su tío William Hale (Robert de Niro) y la de la india Mollie Kyle (Lily Gladstone), que se unen por el extraño matrimonio de los personajes de DiCaprio y Gladstone. Los tres están nominados a los Oscar por sus interpretaciones.

Los asesinos de la luna es una épica historia de crímenes en el oeste, donde se entrecruzan amor y traición en el guión de Eric Roth y Martin Scorsese basado en el libro superventas de David Grann. Un guión que pierde el hilo de la historia en ocasiones en meandros que culebrean una y otra vez sobre las mismas las traiciones, en un intento, quizá, de que no se olviden. Scorsese menudea las tramas de cómo los norteamericanos no soportan ser más pobres que los indígenas y cómo les engañan para quedarse con su dinero, sus tierras y su petróleo.

Pero el director de Los asesinos de la luna deja un poco desdibujada la parte final: nos ha escatimado la buena historia de cómo el FBI descubrió uno de los pedazos más aterradores de Estados Unidos, porque nos da dos horas y media del asesino tonto y de su tío, a quien nadie se atreve a señalar del todo. Y nos da el maravilloso papel de Mollie Kyle, la esposa de DiCaprio que encarna Lily Gladstone, nominada al Oscar a la mejor interpretación femenina. Scorsese, poco dado a dar protagonismo a las mujeres, como recuerda mi compañero Sergi Espí, retrata aquí un personaje aparentemente falto de espíritu y poco luchador, pero que recupera al final la dignidad de una forma admirable.