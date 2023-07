‘Oppenheimer’: Cillian Murphy confiesa cómo se grabó la película en tiempo récord

La espera ha sido larga, pero por fin ha llegado el estreno mundial de Oppenheimer, la película de Christopher Nolan que independientemente de el resultado de la taquilla, se considera como una de las películas del año, junto a Barbie, que también llega a los cines este viernes.

Por otro lado, días antes de del estreno, el equipo técnico de la película ha revelado más detalles sobre ella, generando incluso más entusiasmo entre la audiencia. De esta forma, Oppenheimer se presenta como uno de los estrenos más esperados del año.

Entre ellos, el testimonio de Cillian Murphy ha dado mucho que hablar, que durante una entrevista en el pódcast WTF de Marc Maron, habló sobre el rodaje de Oppenheimer. «Hicimos la película increíblemente rápido. La rodamos en 57 días. El ritmo fue una locura», expresó el actor.

A new chapter of Hamilton’s cinematic journey with Christopher Nolan.#Hamiltonwatch #Oppenheimer @oppenheimermovie pic.twitter.com/HPK1iTiL4l

— Hamilton Watch (@hamiltonwatch) July 20, 2023