Pillan a Anabel Pantoja criticando a una famosa y se lía la mundial: «Le intentaba sacar…»

Anabel Pantoja ha protagonizado una de las polémicas más acaloradas del verano y lo peor es que hay muchos rostros implicados. El suceso ha tenido lugar durante una fiesta organizada por Dulceida, la influencer catalana que tiene su propio documental en Amazon Prime. Tal y como hemos podido saber en OKDIARIO, una de las personas que estaba en este evento grabó una conversación de Anabel con Marta Riumbau (ex novia de Diego Matamoros) y Susana Molina, también conocida como Susana Bicho. Durante la charla que mantuvo este grupo cuando parecía que nadie estaba escuchando, se puede aprecia como la Pantojita dice que alguien «le intentaba sacar conversación» constantemente. Su tono era de desprecio, pero ¿a quién está haciendo referencia?

Es cuestión de tiempo que las redes sociales descubran todo lo que hay detrás de esta historia, pero de momento podemos confirmar una casa: la reputación de Anabel ha caído en picado. Su imagen era bastante positiva hasta la fecha y ahora hay gente que no entiende su comportamiento. ¿Por qué no habla las cosas cara a cara en lugar de criticar por la espalda?

Hay otro dato que no podemos perder de vista. Anabel Pantoja ha consolidó su reinado mediático mientras trabajaba en Sálvame, aunque no estuvo en la última etapa del programa porque aseguró que sus compañeros le estaban haciendo mucho daño. Esa es la razón por la que ha sorprendido tanto que Susana Molina le haya dicho: «Es como si a ti te hablan de Sálvame». Es decir, Anabel renegó de su pasado televisivo y ahora sabemos que lo tiene presente y que lo utiliza para despertar el interés de su grupo de amigos.

Las dos caras de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha sacado a relucir su faceta más problemática, pero en las redes sociales muestra un perfil reivindicativo que le ha hecho ganar muchos seguidores. Sin ir más lejos, hace unos días estalló y comentó abiertamente un caso que acababa de ver en la televisión y le parecía profundamente injusto. «Una persona no se puede morir por una torcedura de tobillo», exclamó visiblemente afectada. Y después añadió: «Que todos los médicos de ese hospital pongan todos los conocimientos e interés para salvar a ese hombre por Dios».

Con lágrimas en los ojos, Anabel se sinceró con sus fans y reconoció que no entendía lo que había pasado. «La chiquita esta, Carmen Haro, que tiene en coma a su padre y por una torcedura de tobillo que en el traslado, sea como sea, lo sedaron y ahora está en coma inducido. Pero por una torcedura de tobillo, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar?».

Es decir, Anabel Pantoja tiene dos facetas: la sensible y la polémica. Esta última la ha exhibido varias veces en Sálvame cuando alguien se atrevía a burlarse de su familia. En más de una ocasión ha demostrado estar dispuesta a hacer cualquier cosa para defender a los suyos. Tanto es así que una vez tuvo una acalorada discusión con su ex compañero Rafa Mora, quien se burló de Bernado Pantoja (el padre fallecido de Anabel) y le imitó cojeando, haciendo referencia a la minusvalía que sufría.

La otra noticia de Anabel Pantoja

Por otro lado, tenemos otro tema que tratar. Después de la denuncia pública que hizo en sus redes, Anabel Pantoja ha vuelto a emocionar a sus seguidores al compartir uno de los momentos más especiales desde que se convirtió en madre. Según hemos podido ver, ha publicado en sus redes sociales el instante en el que su hija Alma pronuncia por primera vez la palabra «mamá». Este acontecimiento llega después de que la sobrina de Isabel Pantoja tuviera que recuperarse de una lesión en el brazo tras su paso por La casa IN, la fiesta que ha organizado Dulceida y que hemos explicado anteriormente.

El vídeo, compartido a través de sus historias de Instagram, no muestra imágenes ni de Anabel ni de la pequeña, pero sí recoge un audio en el que se escucha claramente la voz de Alma. Entre balbuceos y sonidos propios de su edad, la niña logra articular con nitidez su primera palabra, un momento que la influencer no ha dudado en inmortalizar. La ternura de este instante ha conmovido profundamente a Anabel, que se mostró feliz y agradecida de poder vivir esta etapa tan especial junto a su hija y su novio.

David Rodríguez, padre de la pequeña y pareja de Anabel, también recibió el audio a través de un mensaje privado que la ex concursante de Supervivientes le envió. Aunque no pudo presenciarlo en directo, el fisioterapeuta respondió con varios emoticonos de corazones partidos, dejando entrever la mezcla de emoción y nostalgia por habérselo perdido. Nosotros vamos un paso más allá y nos preguntamos: ¿Qué pensará David de las dos versiones de Anabel?