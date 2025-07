Susana Molina confiesa el dineral que se ha gastado en su boda: «¡Pero qué me estás contando!»

Hace un poco más de dos semanas, en una de las fincas más bonitas de Madrid, Susana Molina y su pareja Guille Valle se dieron el «sí, quiero» en una preciosa y emotiva ceremonia. Como no podía ser de otra manera, al reunir a varios de los influencers más reconocidos de nuestro país, esta boda acaparó muchos titulares. Desde la aparatosa llegada de Melyssa Pinto junto a su novio Mario Casas, hasta la filtración del vestido de la novia por parte de su gran amiga Anabel Pantoja. No es ningún secreto que este enlace ha dado muchísimo de qué hablar. ¡Y lo sigue haciendo! Si hay algo en lo que la gran mayoría de invitados estuvieron de acuerdo es que fue una boda profundamente bonita, sobre todo en el momento en que Susana Molina y Guille Valle leyeron los votos. La ganadora de Gran Hermano 14 hizo una preciosa promesa al que ahora es su marido.

«Amar no es solo estar cuando las cosas son fáciles, sino comprometerse cuando las cosas se complican», aseguró la influencer. Unos cuantos días después, la murciana conocida en redes sociales como Susana Bicho, no ha dudado un solo segundo en dar a conocer muchos más detalles sobre este día tan especial que tanto ella como Guille Valle vivieron junto a sus familiares y amigos. Como no podía ser de otra manera, lo ha hecho en el pódcast La casa de mi vecina, de su amiga Nagore Robles, que también fue invitada a la boda junto a su actual pareja, la influencer Carla Flila. Entre otras cuestiones, la ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones no tuvo reparos a la hora de hablar del dineral que le costó poder hacer posible ese sueño de darse el «sí, quiero» con el gran amor de su vida. Una cifra que dejó completamente descolocada a la ex concursante de Gran Hermano.

«Lo he pagado yo, de salir de mi cuenta, cuenta conjunta… Entre setenta y noventa mil», respondió Susana Molina en La casa de mi vecina, el pódcast de Nagore Robles. La reconocida colaboradora de televisión se quedó sin palabras: «¿Euros? ¡Pero qué me estás contando!», exclamó, todavía sin dar crédito a la cifra que acababa de conocer.

«Y tú has estado en mi boda y has visto que yo he puesto cosas normales, no es una cosa que se me haya ido de las manos», continuó explicando la creadora de contenido en redes sociales. Y añadió: «La gente se gasta eso de normal. Hubo colaboraciones y me hicieron descuento en algunas cosas», confirmó.

Es evidente que los creadores de contenido suelen tener la suerte de tener muchas cuestiones patrocinadas, pero no siempre y no todo. Aun así, es más que evidente que se trata de una cifra verdaderamente elevada que no todo el mundo tiene, y menos para gastar en una boda. Sea como sea, lo importante es que tanto Susana Molina como Guille Valle y sus invitados disfrutaron al máximo de este día tan especial. ¡Eso es lo que cuenta!