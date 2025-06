A Anabel Pantoja hay que quererla como es, con sus virtudes y defectos. Al menos es lo que pensará en estos momentos su amiga Susana Molina, más conocida en redes sociales como Susana Bicho. La influencer ha acudido a la boda de su amiga íntima -conocida por su paso por Gran Hermano y La isla de las tentaciones-, tanto que en el pasado compartieron piso en Madrid. Ahora, un desliz ha provocado que la exclusiva que tenía firmada la novia con una revista se haya roto por completo y que incluso corra peligro el dinero que tenía pactado. Todo ha sido por culpa de una foto que, aunque ha borrado corriendo, no ha podido evitar que circule por las redes sociales sin freno.

Este error llega después de que no fuese invitada hace algunas semanas a la despedida de soltera de su gran amiga, un fiestón celebrado en Miami y en un crucero de lujo, y al que sí acudieron caras tan conocidas como Dulceida, Madame de Rosa, Marta Riumbau, Alba Paul, Joaquín Saldaña, Blanca Ballesteros, José Obando, Sara Guzmán o Nagore Robles. Anabel no estuvo, ya que todo este plan fue una gran colaboración pagada y todo apunta a que las marcas implicadas no querían que la sobrina de la cantante estuviese implicada, debido a la polémica que la rodea por ser investigada junto a su pareja por presuntos maltratos a su hija Alma.

Pese a todo, la sevillana sí que ha acudido a la boda, celebrada el pasado fin de semana, momento del que quiso compartir varias fotografías. Una de ellas, la que ha causado todos los problemas, es una en la que presume de amor con David, su pareja y padre de su niña.

En un principio parece una foto inofensiva, ya que ambos aparecen muy acaramelados en la finca en la que se celebró. El detalle que ella no cayó en un primer momento fue que al fondo, de lejos, se podía ver a la novia con su vestido, uno de los secretos mejor guardados a la hora de dar una exclusiva.

Tras subirla a las redes, Anabel la quiso borrar a los pocos minutos tras darse cuenta del error, pero ya era demasiado tarde. Usuarios y medios de comunicación la habían guardado, por lo que todo el mundo podía ver en parte cómo había ido la novia a su enlace.

Aunque otras influencers habían acudido a la boda, ella ha sido la única que ha metido la pata publicando el vestido, algo que a Susana le ha podido costar mucho dinero de su exclusiva con la revista SEMANA, que se podrá ver este miércoles 18 de junio.

La sevillana ha pasado el fin de semana en Madrid junto a David Rodríguez, por eso ha sido cazada por las cámaras de televisión, en unas imágenes que tenía en exclusiva el programa TardeAR, de Telecinco. En ellas, Anabel asegura que ha sido «muy mala amiga», aunque por su tono se puede comprender que lo dice con mucha ironía.

«La tranquilidad que tengo es que mi amiga sabe como soy y que no se ve nada», de esta manera ha querido zanjar la polémica y pedir a la reportera que les dejase en paz. Ante la insistencia de la periodista, que sólo hacía su trabajo, la Anabel enfadada con los medios, con los que ha trabajado durante tantos años, ha vuelto para mostrarse muy molesta con las cámaras.