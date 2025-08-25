Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta encuentra la carta de despedida de Fina

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 22 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 377 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gabriel sigue avanzando en su conquista con Begoña. Pero, también sigue al lado de María para animarla en su recuperación. Un juego a dos bandas donde está saliendo victorioso. Paralelamente, Pelayo y Fina volverán a vivir un tenso desencuentro.

El hombre la obliga a marcharse del país. Pues, lo sucedido con Santiago no la deja en un buen lugar. Pero, ella se niega porque no quiere separarse de Marta. Por ello, arma un nuevo plan y se lo cuenta a su chica. ¿Cuál es? Ir a la escena del crimen. Mientras tanto, vimos como doña Ana se encuentra en estado de shock. La mujer no sabe qué pensar respecto a lo que le cuenta Cristina. Por su parte, Irene le mostrará a Cristina las alianzas que su padre le compró para su boda. Numerosas situaciones a las que hay que sumar el nuevo fallo en las alarmas de la fábrica. Y es que, Tasio revelará un informe con serios problemas de ventilación. Todo ello mientras Luz le cuenta a Begoña que hay un paciente en estado muy crítico.

¿Qué sucede en el capítulo 378 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 25 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Marta empieza a vivir su peor pesadilla. Tras despertarse, comprueba que Fina no está por ningún lado. Una situación que la inquieta y preocupa a partes iguales. Pero, todo irá a peor cuando descubra la carta de despedida que le dejó.

La ausencia de Fina también impacienta a Claudia, pues no entiende por qué la mujer no acude a trabajar. Una complicada situación que se asemeja a la que están viviendo en la fábrica. Pues, Carmen comienza a sospechar de las enfermedades de los trabajadores. Por ello, preocupada, le preguntará a Gema sobre lo que está pasando.

Posteriormente, Begoña y Andrés volverán a vivir un fuerte enfrentamiento. Pues, no soporta la pasividad del joven. Todo ello mientras Luz se enfrenta a Luis, que intenta defender a capa y espada las decisiones de la junta. Un conjunto de situaciones a la que hay que sumar la profunda charla de Irene con Cristina. Pues, la joven se desahoga con ella tras su dura conversación con don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.