Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Fina es obligada por Pelayo a abandonar el país

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 21 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 376 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Luz tiene un tenso enfrentamiento con Joaquín. Pues, no entiende como puede poner la seguridad de los trabajadores en segundo lugar. Por su parte, Begoña vivirá un fuerte desencuentro con Andrés. La mujer está cansada de quedarse callada y ya no puede más.

Paralelamente, Gabriel realiza una misteriosa llamada que pondrá en alerta a María. Por ello, y lejos de quedarse con la duda, ella le pregunta con quién estaba hablando. Respecto a Pelayo, el hombre vuelve a tener una seria conversación con Marta y Fina sobre lo sucedido con Santiago. Sin embargo, su tono cambiará al dirigirse a esta última, pues es la responsable de lo ocurrido. Asimismo, hemos visto como Cristina ha sido la protagonista de un nuevo hallazgo. Pues, le entregan un sobre lleno de dinero. Además, tiene una importante conversación con Irene donde se dará cuenta de que el pasado sigue más vivo que nunca.

¿Qué sucede en el capítulo 377 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 22 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Gabriel sigue avanzando en su conquista con Begoña. Pero, también sigue al lado de María para animarla en su recuperación. Un juego a dos bandas donde está saliendo victorioso. Paralelamente, Pelayo y Fina volverán a vivir un tenso desencuentro.

El hombre la obliga a marcharse del país. Pues, lo sucedido con Santiago no la deja en un buen lugar. Pero, ella se niega porque no quiere separarse de Marta. Por ello, arma un nuevo plan y se lo cuenta a su chica. ¿Cuál es? Ir a la escena del crimen. Mientras tanto, veremos como doña Ana se encuentra en estado de shock.

La mujer no sabe qué pensar respecto a lo que le cuenta Cristina. Por su parte, Irene le mostrará a Cristina las alianzas que su padre le compró para su boda. Numerosas situaciones a las que hay que sumar el nuevo fallo en las alarmas de la fábrica. Y es que, Tasio revelará un informe con serios problemas de ventilación. Todo ello mientras Luz le cuenta a Begoña que hay un paciente en estado muy crítico. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.