¿Cuántos quintos premios hay en la Lotería de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de ocho premios que están dotados de 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Este premio está exento de tributación a Hacienda, por lo que se percibe el premio íntegro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los quintos premios de la Lotería de Navidad.

Este lunes 22 de diciembre se está celebrando el sorteo de la Lotería de Navidad que ya tiene Gordo. A las 10.44 horas de la mañana se ha cantado el 79.432, que tendrá un premio de cuatro millones de euros, 400.000 euros a la serie. Los agraciados con El Gordo se llevarán limpios 328.000 euros, ya que la cotización de Hacienda entra en vigor a partir de los 40.000 euros. El premio más madrugador de este sorteo de Lotería de Navidad ha sido el segundo. El 70.048, que reparte 125.000 euros por décimo.

Los quintos premios de la Lotería de Navidad

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad también se incluyen ocho quintos premios que entregan 60.000 euros por serie y 6.000 euros al décimo. Estos premios están exentos de tributación porque no pasan de los 40.000 euros que establece Hacienda como límite.

Los primeros quintos premios en salir en el sorteo de la Lotería de Navidad han sido el 23.112 y el 60.649. El tercer quinto premio salió a las 11:06 horas de la mañana: el 77.715.

Los quintos premios sólo entregan premios por el número completo. A diferencia de otros premios, nadie se llevará dinero por acertar las dos últimas cifras o las tres primeras. Estos premios se podrán cobrar hasta el 23 de marzo de 2026.

Los premios de la Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad: