Casting y cómo se elige qué niños de San Ildefonso cantan la Lotería de Navidad

Cada otoño, España se prepara para uno de sus rituales más emblemáticos: la selección de los niños y niñas que tendrán el honor de cantar los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque la atención de medios y público se centra en el 22 de diciembre, el proceso comienza semanas antes en la Residencia-Internado de San Ildefonso, donde la tradición convive con la preparación técnica para formar a las futuras voces de la suerte.

Antes de que los bombos giren en el Teatro Real, los aspirantes inician un exigente camino de ensayos, pruebas vocales y entrenamientos frente a cámaras. Cada año se repite la misma incógnita que mantiene en vilo a miles de espectadores: ¿quién será el encargado de cantar El Gordo de 2025?

San Ildefonso, donde nace la Lotería de Navidad

La presencia de los niños de San Ildefonso en el Sorteo de la Lotería de Navidad responde a una tradición centenaria: llevan cantando los premios durante siglos, consolidándose como un icono de la Navidad española. En la actualidad, el colegio combina la educación regular con los ensayos propios del sorteo, formando un grupo de unos treinta alumnos que comienzan a practicar desde octubre hasta definir la lista final.

El equipo docente organiza cuidadosamente los horarios para que los ensayos no afecten al rendimiento académico, logrando un equilibrio entre las obligaciones escolares y la preparación necesaria para formar parte de uno de los eventos más esperados del año.

Así es el proceso de selección para la Lotería de Navidad

El proceso de selección en San Ildefonso es riguroso y nada improvisado. Cada otoño, el colegio activa un sistema estructurado: los aspirantes, niños y niñas de entre 8 y 14 años, siendo estas últimas mayoritarias en número, se presentan voluntariamente y deben superar varias pruebas diseñadas para garantizar que el Sorteo de la Lotería de Navidad se desarrolle con precisión absoluta. Entre los componentes clave del casting y la formación destacan:

Pruebas de voz: se evalúa la dicción, la proyección y el tono, asegurando que cada número sea audible tanto en el Teatro Real como en la retransmisión televisiva.

Ensayos técnicos: los alumnos practican la extracción de las bolas, la coordinación en dúo y el ritmo exacto del canto, entrenando semanas para lograr sincronización sin perder naturalidad.

Evaluación de coordinación y presencia: más allá de la voz, se valora la seguridad en el escenario, la capacidad de mantener la calma y la coordinación con el compañero.

Revisión de pronunciación: se entrena especialmente la entonación característica de las cifras, respetando la tradición que ha definido el sorteo durante siglos.

Estos son los niños que podrán cantar el Gordo en la Lotería de Navidad 2025

Cada año, algunos alumnos debutan y otros repiten por su buen desempeño en años anteriores, pero todos comparten la misma mezcla de ilusión y responsabilidad. La decisión final sobre quiénes cantarán se comunica internamente a finales de noviembre, tras una última ronda de ensayos que simula las condiciones reales del sorteo. Para los seleccionados, subir al escenario no es solo un acto protocolario: es formar parte de una de las tradiciones más queridas de España, frente a millones de espectadores en directo.

Los niños y niñas que este 2025 se encargarán de extraer las bolas y cantar los premios son:

Ángel Abaga Elebiyo

Samanta Fuster Jordao

Raimondo Alogo Ondo Esono

Manuel Djunior Sañaba Mangue

Piero Rai Chávez Huaroto

Alisce Ríos Gonzales

Isabella Palacios Murillo

Santiago Javier Gutiérrez Rueda

Gorka Calderón Gallo

Aisha Solange Hurtado Auqui

Estefanía Ñat Mecheba

Ernesto Ñat Mecheba

Alba Yadira Machaca Tapia

Italy Andrea Blanco Flores

Dylan Sánchez Núñez

Judit Sañaba Mangue Ondo

Aurora Rodríguez Osorio

Armín Rodríguez Osorio

Agustín Nicanor Bikoro Mangue

Axiel Kyron Abas Limbaga

Adamis Sofía Román Márquez

Evelyn Maldonado Romeral

Rosario Martínez García

Matías Martínez García

Fidelia Sañaba Mangue

Camila Isabella Cartagena Santos

Abigail Sañaba Mangue

Alondra María Paz Coveñas Torres

Esta lista representa a los protagonistas del momento más emocionante del Sorteo Extraordinario de Navidad, quienes mantienen viva una tradición que une generaciones y mantiene la magia de la Lotería.