Estos son los décimos más buscados para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025: no son aleatorios

Hoy es uno de los acontecimientos más esperados del calendario festivo: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid volverá a convertirse en el escenario donde la ilusión se reparte en forma de premios y donde, para algunos afortunados, un solo número puede cambiarlo todo.

Entre quienes participan cada año en este sorteo hay perfiles muy distintos, pero destacan especialmente los jugadores que no dejan su elección únicamente al azar. Muchos buscan números de la Lotería de Navidad cargados de simbolismo, inspirados en fechas clave del año, acontecimientos personales o sucesos de actualidad que han dejado huella. Estas referencias se repiten campaña tras campaña y suelen convertirse en algunas de las combinaciones más solicitadas en administraciones y décimos compartidos.

Desde la muerte del Papa al apagón eléctrico

Aunque muchos jugadores siguen apostando por números de la suerte ligados a recuerdos personales o por combinaciones totalmente aleatorias, una parte muy relevante de los compradores se deja influir por la actualidad del año. Los grandes titulares, los sucesos inesperados y los nombres propios que han marcado 2025 se cuelan cada diciembre en las administraciones de lotería, convirtiéndose en algunos de los décimos más buscados.

Entre los acontecimientos que más impacto han tenido destaca el apagón eléctrico que dejó a España sin suministro durante horas, una fecha que ha disparado la demanda del número 28425. También se repiten combinaciones asociadas a fallecimientos de figuras internacionales, como el de Jane Goodall (11025) o el del Papa Francisco (21425), que muchos jugadores consideran números “con historia” y carga simbólica.

Carlos Alcaraz y Donald Trump, presentes en la Lotería de Navidad

La política internacional tampoco queda al margen del sorteo. La investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (20125) o el anuncio del acuerdo de paz impulsado por el Gobierno de Israel (91025) han generado un notable interés entre quienes buscan reflejar la actualidad en su décimo. A ello se suma el tirón del deporte, con números vinculados a Carlos Alcaraz, como el correspondiente a su sexto Grand Slam (07925) o su triunfo en el US Open (08925), que figuran entre los favoritos de los aficionados.

Al final, el patrón se repite cada año: los jugadores miran al calendario en busca de señales y convierten los grandes momentos colectivos en números de la Lotería de Navidad. Una mezcla de superstición, memoria y tradición que mantiene viva la ilusión y refuerza uno de los rituales más arraigados de estas fechas.