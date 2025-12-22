El año en el que toda España tembló por el tongo en la Lotería de Navidad: lo que pasó después

Este lunes 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y durante unas horas millones de españoles tendrán derecho a soñar con El Gordo y el resto de premios que se repartirán durante la mañana. En 2025 se repartirán 2.772 millones de euros en premios y habrá 100.000 bolas correspondientes a los números. Estas fueron protagonistas en el supuesto tongo del sorteo celebrado en 2019. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ocurrió aquella mañana del 22 de diciembre.

Este lunes 22 de diciembre se celebrará en el Teatro Real de Madrid el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. A partir de las 09.00 horas, los niños del Colegio de San Indefolso comenzarán a sacar las bolas de la suerte de los dos bombos más famosos de España. Uno con 100.000 bolas con todos los números que se juegan en el sorteo y otro con 1.807 bolas de las cuantías de los premios. Todo a la espera de que salga ‘El Gordo’, que este año volverá a repartir 400.000 euros al décimo, 328.000 euros tras el pago de impuestos.

En cada sorteo de Navidad vuelve al recuerdo lo sucedido el domingo 22 de diciembre de 2019, en un evento que ya es historia del país. Todo por culpa de un presunto tongo con las bolas como protagonistas que corrió como la pólvora en las redes sociales y que acabó incluso en la Audiencia Nacional después de la denuncia de un vecino de Albacete. Todo porque el encargado de introducir las bolas metió en el bombo varias con la mano.

El supuesto tongo en la Lotería de Navidad

Todo ocurrió en la mañana del domingo 22 de diciembre de 2019 después de que en las redes sociales se publicara una captura de la retransmisión en directo de la lotería en la que aparecía un trabajador introduciendo algunas bolas con la mano dentro del bombo. Este vídeo comenzó a circular en las redes sociales avisando sobre un posible tongo en el sorteo y esto no quedó ahí.

Vista la que se formó, durante la misma mañana Loterías y Apuestas del Estado publicó un comunicado en las redes sociales avisando de que «una de las circunstancias previstas en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que alguna pueda rebotar hacia el exterior». «En ese caso, el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo», manifestaron desde la organización.

El problema parecía claro: algunas bolas habían rebotado al exterior y el protocolo dicta que tienen que ser introducidas con la mano por parte de un operario. Esta argumentación al parecer no convenció a un vecino de Albacete, como a otros usuarios de las redes sociales, y todo acabó con una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto tongo en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Ante esta situación, el Ministerio Público encargó diligencias y propuso al juez instructor que reclamara a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) la grabación íntegra del sorteo y también informara «sobre el incidente denunciado» y el protocolo antes mencionado se aplicó de forma correcta. La conclusión fue que la forma de operar de la SELAE fue de acuerdo a las «normas jurídicas y técnicas de celebración de los sorteos de Lotería Nacional» y «se corresponde plenamente con las explicaciones contenidas en el informe de SELAE que adjunta la declaración de tres personas que ponen de manifiesto las circunstancias que dieron lugar al incidente denunciado».

Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que no había delito detrás del ‘incidente’ y solicitó al magistrado Alejandra Abascal que archivara el caso. La denuncia quedó en nada, pero el sorteo de la Lotería de Navidad de 2019 quedará para la historia por el presunto tongo que paralizó el país durante varias horas.