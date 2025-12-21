Llegan las Navidades, vuelven las reuniones familiares y entre comidas de amigos y cenas de empresa también recuperamos la tradición de compartir Lotería de Navidad «a medias» con nuestros seres queridos.

Aunque es cierto que los boletos se comparten con confianza y con la mejor intención en la mayoría de las ocasiones, hay que tener cuidado y tomar algunas precauciones por si a la hora de cobrar el premio surgen los problemas.

Para evitar situaciones que puedan empañar la alegría, los expertos como Traslod, una agencia especializada en la compra y venta de administraciones de lotería, han elaborado una guía básica de consejos a seguir si compartes décimos de Lotería de navidad.

Mejor por escrito: Los expertos tienen claro que la tradicional fotocopia del décimo es el método más seguro de compartir dado que un décimo es un documento al portador, por lo que a priori el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. De esta manera, e n cada fotocopia hay que anotar los nombres completos y DNI de todos los que lo comparten, así como la cantidad exacta que ha pagado cada persona. Es la manera de tener una prueba legal sólida en caso de conflicto. No hay que firmar el décimo: Desde Traslot aseguran que e sta práctica puede no ser la más indicada e n caso de tener que reclamar nuestro derecho al cobro del premio. Explican que, una vez cobrado por el depositario, no dispondremos del décimo original y solo una vez iniciadas las acciones judiciales podrá la justicia solicitar el décimo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, para verificar que en él consta nuestra firma. ¿Vale la foto del décimo compartida por Whatsapp? Es muy común la típica foto del décimo que el depositario remite por Whatsapp o por mail, junto con la cantidad que juega el partícipe. Esto indican que es válido, pero que deben aparecer los datos de los participantes. Subrayan también que los mensajes de WhatsApp pueden ser impugnados por manipulación así que conviene guardar capturas de pantalla y conservar el chat original.

4. Cuidado con qué colectivo comparte un décimo: Los expertos recuerdan que la ley de regulación del juego prohíbe la participación de los menores de edad, por lo que debemos ser conscientes de que la lotería no se puede compartir con ellos. Tampoco las personas incluidas en los registros de interdicción de acceso al juego pueden jugar. Si alguno de nuestros copartícipes está en esta situación, podremos tener problemas para cobrar el premio.

5. ¿Cómo hay que repartir un décimo compartido premiado? Aquí, entrará en juego la cuota de participación de cada uno. Es posible llevar a cabo cualquier otro tipo de reparto, pero advierten de que si los copartícipes se ponen de acuerdo y hacen el reparto que les parezca oportuno, estarán actuando de manera fraudulenta de cara a Hacienda. Legalmente, a cada uno le corresponde el premio proporcional a la cantidad jugada y cualquier otro reparto será una donación y estará sometida al impuesto correspondiente.

6. ¿Cómo cobrar cuando es un premio online compartido? No está permitido compartir premios entre diferentes personas en apuestas adquiridas a través de Internet. Por tanto, un premio entregado por la web estará únicamente asociado al usuario que efectuó la apuesta.

7. Tened en cuenta cómo tributan los premios compartidos: Desde Traslot explican que no hay retenciones para los premios de menos de 40.000 euros: es decir, no hay que pagar impuestos a Hacienda por el dinero ganado cuando sea inferior a esa cantidad. Sin embargo, si el premio supera esa cantidad, hay que pagar un 20% en impuestos. Ten cuidado antes de compartir Lotería de Navidad.