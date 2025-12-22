Cortes de luz en Madrid del 22 al 28 de diciembre: horarios y calles afectadas

Llegamos por fin a la semana de Navidad y aunque en ella vamos a tener un día de fiesta y mucha celebración, lo cierto es que los trabajos de mantenimiento eléctrico, no se detienen. Si miramos el calendario oficial de i-DE Iberdrola, nos daremos que en esta semana del 22 al 28 de diciembre, los únicos cortes programados en la Comunidad de Madrid se concentran en los días 22 y 23 (hoy y mañana), dejando completamente libres jornadas clave como Nochebuena, Navidad y el fin de semana posterior. De este modo no hay interrupciones previstas a partir del 24, algo que facilita la organización en unos días en los que muchas familias se desplazan o reciben visitas en casa.

Los cortes programados en Madrid esta semana, responden a labores de mejora y mantenimiento en la red, y como de costumbre se realizarán en franjas tempranas o muy concretas para reducir el impacto en los vecinos. Las interrupciones de esta semana navideña se reparten entre varios municipios, como Cercedilla, Pozuelo, San Fernando de Henares, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, y afectan principalmente a calles concretas y a grupos reducidos de viviendas. Así, con la vista puesta en unas fiestas tranquilas, conviene revisar con detalle los horarios y las direcciones incluidas para evitar sorpresas hoy y mañana, especialmente si en casa se cocina, se trabaja o se están preparando las próximas reuniones familiares.

Horario de los cortes de luz

Los cortes programados para la semana del 22 al 28 de diciembre se concentran en dos días. Son estos:

Día 22 de diciembre

Hoy lunes 22 es la jornada más extensa en cuanto a mantenimiento, con distintos cortes repartidos por la mañana y una franja breve por la tarde.

En Cercedilla , habrá dos interrupciones: una de 08:00 a 08:30 y otra de 17:00 a 18:00, ambas en la zona de Camorritos y áreas cercanas como Cantos Gordos, Majavilán, Poniente o Mata Robledal.

, habrá dos interrupciones: una de ambas en la zona de Camorritos y áreas cercanas como Cantos Gordos, Majavilán, Poniente o Mata Robledal. En Collado Villalba (La Estación), el corte se realizará entre 09:00 y 11:00 en la calle Javier García de Leániz.

Madrid capital también tendrá trabajos en varios puntos:

En Serrano, el corte irá de 07:45 a 09:30.

el corte irá de En Arzobispo Morcillo , la franja será de 09:00 a 11:00.

, la franja será de En la zona de Tambre y Plaza República Argentina , también dentro de ese tramo matinal.

, también dentro de ese tramo matinal. En Pozuelo de Alarcón, la M-40 tendrá un corte breve entre 08:30 y 09:00, seguido de otro más amplio (de 09:15 a 11:00) que afectará a varias calles residenciales del municipio. Más tarde, de 18:00 a 18:30, se repite un corte puntual nuevamente en el tramo de la M-40.

seguido de otro más amplio (de 09:15 a 11:00) que afectará a varias calles residenciales del municipio. Más tarde, de 18:00 a 18:30, se repite un corte puntual nuevamente en el tramo de la M-40. En San Agustín del Guadalix, los trabajos se realizarán de 09:30 a 13:30, uno de los intervalos más largos de la semana, centrado en la urbanización Montevaldeoliva.

los trabajos se realizarán de uno de los intervalos más largos de la semana, centrado en la urbanización Montevaldeoliva. También habrá cortes en San Fernando de Henares, de 08:00 a 10:00, en avenidas y calles próximas a Picos de Europa y Sierra de Guadarrama

Día 23 de diciembre

La víspera de Nochebuena mantiene algunos trabajos de mantenimiento, aunque concentrados en pocas horas. Son estos:

En Alcobendas , el corte será de madrugada: 00:30 a 02:30, en un tramo amplio de la calle Sepúlveda y en la carretera Fuencarral a Alcobendas (M-603).

, el corte será de madrugada: 00:30 a 02:30, en un tramo amplio de la calle Sepúlveda y en la carretera Fuencarral a Alcobendas (M-603). En Boadilla del Monte , habrá dos cortes: uno de 09:00 a 11:00 en varias calles como Cabo de Finisterre, Cabo de Gata o Cabo de Trafalgar, y otro posterior, de 11:00 a 12:30, en la avenida del Pastel y zonas aledañas.

, habrá dos cortes: uno de 09:00 a 11:00 en varias calles como Cabo de Finisterre, Cabo de Gata o Cabo de Trafalgar, y otro posterior, de 11:00 a 12:30, en la avenida del Pastel y zonas aledañas. En Cercedilla , nuevamente habrá interrupciones entre 09:00 y 11:00, afectando esta vez a la avenida Blanca Fernández Ochoa, Sierra de Guadarrama y la colonia Navalcaballo.

, nuevamente habrá interrupciones entre 09:00 y 11:00, afectando esta vez a la avenida Blanca Fernández Ochoa, Sierra de Guadarrama y la colonia Navalcaballo. En Colmenar Viejo, los trabajos se concentrarán en la franja de 09:00 a 11:00, en calles como Alba de Tormes, Arenas de San Pedro o Gimialcón, según detalla el documento oficial.

los trabajos se concentrarán en la franja de 09:00 a 11:00, en calles como Alba de Tormes, Arenas de San Pedro o Gimialcón, según detalla el documento oficial. En Getafe , el corte será de 08:30 a 10:30, afectando a la calle Paular y varios portales incluidos en el listado.

, el corte será de 08:30 a 10:30, afectando a la calle Paular y varios portales incluidos en el listado. En La Berzosa – Hoyo de Manzanares , también de 09:00 a 11:00, se verán afectadas calles como Del Soeve, Ribadesella y Somos.

, también de 09:00 a 11:00, se verán afectadas calles como Del Soeve, Ribadesella y Somos. Finalmente, en San Fernando de Henares habrá otro corte, de 00:00 a 04:00, coincidiendo con el inicio del día, en las mismas áreas del 22 de diciembre: avenida Castilla, Picos de Europa y Sierra de Guadarrama.

habrá otro corte, de 00:00 a 04:00, coincidiendo con el inicio del día, en las mismas áreas del 22 de diciembre: avenida Castilla, Picos de Europa y Sierra de Guadarrama. En San Sebastián de los Reyes, los trabajos se harán de 10:00 a 12:00, centrados en las zonas de Tenerife, Beatriz Galindo, Emilia Pardo Bazán o Margarita Xirgu.

Calles y municipios afectados

Los municipios incluidos en los cortes del 22 y 23 de diciembre son los siguientes, según ha informado Iberdrola.