‘A muerte’: así es la serie que Verónica Echegui estrenó antes de morir

La muerte de Verónica Echegui ha dejado sin palabras al mundo del cine y las series, donde se había convertido en todo un referente de la comedia romántica, un género que le iba como anillo al dedo. El gran público la conoció gracias a la película Yo soy la Juani, en la que se metió por completo en el papel de una chica de barrio gracias al director Bigas Luna, con la que consiguió una nominación al Goya a Mejor actriz revelación. A los 42 años ha fallecido, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la actriz, que el pasado mes de junio estrenó la serie A muerte, un título de lo más macabro, aunque en aquel momento no se sabía su trágico final.

En la serie, que ya está disponible en la plataforma Atresplayer, Verónica Echegui interpreta a Marta, una joven que vive la vida sin pensar en el futuro, saliendo hasta las mil y sin encontrar una pareja estable. Aunque en su trabajo como creativa de publicidad la vida le sonríe, en todo momento tiene en su mente a su hermana mayor, que cumple con todos los cánones: casada y embarazada. La vida le cambia por completo cuando se queda embarazada de forma inesperada, algo que utiliza para evitar que sus padres la echen del piso en el que vive desde hace años en Barcelona sin pagarles un euro.

Para terminar de conseguir su vida de ensueño, aprovecha que se ha encontrado con Raúl (en el funeral de un amigo común), un compañero del instituto al que no recordaba. Con él siente una química especial, tanta que le pide que finja ser su pareja ante su familia, así podrá completar la mentira que ha preparado.

Pero ella no es la única que guarda secretos en esta historia. A Raúl, su novio ficticio, le acaban de dar la peor noticia de su vida cuando le comunican que le tienen que realizar una operación en el corazón en el que hay altas opciones de fallecer. Por si no fuera suficiente, su pareja le deja a las pocas horas de recibir el diagnóstico.

Entre mentira y mentira, Marta y Raúl comienzan a enamorarse, aunque él prefiera guardar su secreto y vivir el momento hasta que llegue la hora de entrar en quirófano. Su idea es que si tiene que morir, lo hará sin hacer sufrir a demasiada gente y viviendo sus últimos días sin tener que recibir la compasión de su entorno.

Así hablaba Verónica Echegui de la muerte

Esta macabra coincidencia hizo que durante la promoción de esta serie de Atresplayer tuviera que hablar de cómo afrontaba algo tan tabú como la muerte. «Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento», decía en una entrevista a la revista Fotogramas.

También dejaba claro que creía en las experiencias cercanas a la muerte, dando credibilidad a los testimonios de los que aseguraban haber vuelto de ella. «Hay muchos casos de doctores, científicos, de personas que se han muerto y que luego han vuelto a la vida. Hay testimonios que así lo relatan y parece que hay un después, pero no lo sé», aseguraba en el citado medio.