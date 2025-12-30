El último entrenamiento del año será a puerta abierta

El último entrenamiento del año del Mallorca será a puerta abierta, según ha comunicado el club de manera oficial. Se trata de una iniciativa dirigida especialmente a los más pequeños, que tendrán la oportunidad de ver de cerca a los jugadores e incluso de fotografiarse con ellos. Será mañana, 31 de diciembre, en el estadio de Son Moix a partir de las 10.30.

Según el comunicado difundido por el club, «el Estadi Mallorca Son Moix abrirá sus puertas el próximo 31 de diciembre para que todos mallorquinistas que lo deseen puedan presenciar el entrenamiento del primer equipo.

Es una de las jornadas más esperadas de la temporada y que servirá para despedir el año en un ambiente festivo, familiar, de mallorquinismo y… ¡con sorpresas!», añade el comunicado oficial.

La millor forma d’acabar l’any!

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 ❤️🖤 📅 31 de desembre

🏟️ Estadi Mallorca Son Moix Amb moltes sorpreses 😏 pic.twitter.com/26KK1ElLw9 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) December 21, 2025

Los accesos se llevarán a cabo a través de las puertas 4 y 5 a partir de las 10 horas. 30 minutos más tarde, comenzará la sesión de los de Jagoba Arrasate, que comparecerá ante los medios informativos el próximo sábado en su primera rueda de prensa de 2026.

Asimismo, el RCD Mallorca y la Fundació Reial Mallorca han impulsado una acción solidaria en colaboración con la Fundación Barceló y su proyecto ALISOL (Donación de Alimentos Solidarios) y que consiste en invitar a todos los asistentes al entrenamiento a traer alimentos no perecederos, que serán recogidos en los accesos al Estadi Mallorca Son Moix. Estos alimentos se repartirán a 26 entidades benéficas que dan servicio a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión de toda Mallorca.

No es la primera vez que se abren a los aficionados las puertas del estadio para presenciar el último partido del año, y generalmente siempre ha tenido una gran respuesta por parte de los aficionados, especialmente de los niños, que se encuentran ahora de vacaciones escolares.