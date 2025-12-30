Mercado o mercadillo

Ni todos los rumores son antesala de la noticia, ni todos los ríos silenciosos dejan de llevar agua. Los tenderetes del mercado de invierno, el del fútbol no el de Navidad, empiezan a instalar sus luces y exponer toda clase de útiles clasificados por tamaño, calidad y precio. De momento con poco movimiento de transeúntes porque hay poco efectivo y en estos puestos no suelen admitir cheques sin aval, pagos a plazos, ni tampoco devoluciones, aunque hemos leído en alguna parte que el Feyenoord quiere devolver a Larin. Habrá que ver si se ha estropeado o el envoltorio viene manipulado.

También se nos ha dicho que el Mallorca busca un defensa central, un centrocampista defensivo e incluso un sustituto de Dani Rodríguez. La experiencia adquirida estos últimos años avala la ambigüedad de las pesquisas pero sobre todo invita en todo caso a no esperar nada o, a lo sumo, alguna salida para rebajar aun más los limitados costes de la plantilla. Por si acaso ya hay rebajas para los esforzados dispuestos a comprar entradas para los próximos partidos en Son Moix, Girona, Athletic y Sevilla. El innombrable Utz Claassen organizó desfiles de «cheerleaders», pero los americanos prefieren dimonis y fuego a falta de otros espectáculos más genuinos y propios de la oferta.

Propongamos un ejercicio a título de entretenimiento durante estas aburridas tardes festivas aun a sabiendas de que será difícil coincidir con lo que pediría Arrasate, consciente de que no se lo traerán y de que Pablo Ortells seguramente pensará lo contrario. Si deciden apostar calculen antes el límite salarial disponible, no el autorizado por la Liga sino el impuesto por Andy Kohlberg y su cancerbero, Alfonso Díaz. Por mi parte soñaré con un lateral, al menos, un medio al estilo Engonga y un segundo delantero que compita con Muriqi. Ya lo de suplir al «Tigre de Betanzos» lo dejaremos para los especialistas en safaris.