La gente más fea de España está en esta comunidad autónoma: descubre si eres uno de ellos

En un reciente video de TikTok, Nacho Pla (@nachopla12) lanzó una pregunta curiosa a la gente: ¿cuál es la comunidad autónoma con la gente «más fea» de España? En tono humorístico, mencionó varias regiones mientras entrevistaba a personas y recopilaba respuestas. Algunas de las comunidades que surgieron en la conversación fueron Andalucía, Cataluña y el País Vasco, con comentarios que mezclaban humor y estereotipos.

Por ejemplo, alguien comentó que en el País Vasco «las mujeres son muy fuertes» y que «a veces los peinados no ayudan y les da poco el sol», en un tono claramente jocoso. Además, se mencionaron otras regiones como Galicia, Murcia y Extremadura, resaltando características particulares, como en Extremadura, de donde es la abuela de Nacho, según él mismo comentó entre risas.

A lo largo del video, Nacho Pla mantiene un tono desenfadado y abierto a la autocrítica. Al final, incluso bromea con ser catalán, y anima a los entrevistados a decirle en la cara si lo consideran feo. Todo esto, claramente enmarcado en un ambiente ligero y humorístico, donde la risa y las bromas prevalecen sobre cualquier intención ofensiva.

Los 10 países con los hombres menos apuestos

Un reciente estudio, basado en Inteligencia Artificial y publicaciones en Reddit que contenían palabras como «atractivo», «bello» o «sexy», ha revelado una sorprendente lista de los países con los hombres menos atractivos. El ranking, encabezado por Suiza, ha causado un gran asombro, ya que contradice la creencia popular de que Europa Central alberga a algunas de las personas más atractivas del mundo. Indonesia, Letonia, Albania, Cuba, Chile, Egipto, Arabia Saudita, Croacia y Bélgica completan el top 10 de este polémico listado.

La inclusión de Suiza en el primer lugar ha generado muchas reacciones, ya que generalmente este país se asocia con un estándar de belleza muy elevado. Este resultado pone en tela de juicio la percepción sobre la estética en diferentes regiones. El mismo estudio también clasificó a los países con las personas más atractivas, destacando a India como el primero en la lista. Estados Unidos, Suecia, Japón y Canadá también figuran entre los países con habitantes más atractivos.

Este ranking, aunque basado en datos y referencias, ha generado un debate sobre lo subjetiva que es la belleza y cómo puede variar culturalmente. Sin duda, se trata una clasificación que ha dado mucho de qué hablar.

Estereotipos de belleza a lo largo de la historia

Los estereotipos de belleza han cambiado a lo largo de la historia, reflejando los valores y condiciones de cada época. En la Antigüedad, la belleza se vinculaba con el poder y la salud. En Egipto, la simetría facial y el uso de maquillaje eran signos de estatus. Los griegos valoraban la proporción y el equilibrio en los cuerpos, mientras que los romanos veían la belleza como un reflejo de virtud y dignidad.

Durante la Edad Media, la influencia del cristianismo llevó a valorar la modestia y la espiritualidad. Las mujeres idealizadas tenían rostros serenos y pálidos, lo que simbolizaba pureza y una vida espiritual. En esta época, los cuerpos delgados y frágiles representaban un alejamiento de lo material.

El Renacimiento trajo un cambio significativo, volviendo a la exaltación del cuerpo humano y la fertilidad, influenciado por los ideales clásicos. Las obras de arte celebraban figuras femeninas con curvas y piel clara, reflejando salud y abundancia.

En el siglo XIX, la belleza femenina se asociaba con la delicadeza y fragilidad. La piel pálida y las cinturas pequeñas, logradas mediante corsés, eran el ideal. En la época victoriana, la feminidad estaba relacionada con la sumisión y pureza, por lo que las mujeres debían parecer frágiles.

En el siglo XX, los ideales de belleza se diversificaron. En los años 20, las mujeres comenzaron a adoptar un cuerpo más andrógino y esbelto. En los 50, las curvas volvieron a estar de moda con iconos como Marilyn Monroe. Los 60 celebraron la delgadez extrema, popularizada por modelos como Twiggy. A lo largo del siglo, la cultura de masas y el cine difundieron estos estereotipos.