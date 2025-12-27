El paisaje real detrás del mítico fondo de Windows XP, el lugar más famoso de la historia de la informática

El lugar más famoso de la historia de la informática, con un paisaje real que se esconde detrás del mítico fondo de Windows XP. Los que hemos crecido con los orígenes de la informática sabemos que hay una imagen que difícilmente vamos a ver borrarse algunos elementos que, sin duda acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede acabar siendo especialmente complicada de conocerse. Con un fondo de pantalla que todo el mundo ha tenido o nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este lugar que los expertos de Windows no dudaron en incorporar como fondo de pantalla se ha convertido en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, con ciertos detalles que nos hacen remontar a un pasado en el que nos ha descubierto un extra de buenas sensaciones. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estas próximas jornadas en las que todo puede acabar siendo.

El más famoso de la historia de la informática

La manera en la que podremos descubrir la historia de la informática puede cambiarlo todo. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos momentos en los que podemos empezar a visualizar un importante cambio de tendencia.

Este fondo que ha acabado siendo uno de los elementos más destacados de los últimos tiempos. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a cuidar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días.

El estudio de este tipo de detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a cuidar de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer un poco mejor lo que puede pasar al conocer este tipo de elementos que nos afectan de lleno.

La historia de la informática nos traslada a este primer Windows o a ese todo poderoso XP que nos ha descubierto una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Este es el paisaje más famoso de Windows XP

Windows XP nos ayudó a ver uno de los paisajes más increíbles jamás vistos, un lugar del planeta que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada. Con un paisaje que casi parece del todo inesperado, con ciertos detalles que acabarán haciéndonos pensar que estamos ante una postal casi irreal, aunque forme parte de una dura realidad.

Los expertos de Infordisa nos explican que: «Seguramente muchos de ustedes identificarán uno de los paisajes más famosos del mundo: El fondo de pantalla de Windows XP. Ahora que apenas ha llegado el fin de este sistema operativo, no está de más conocer la historia detrás de la famosa fotografía llamada ‘Bliss’ (‘Felicidad’).

Lo primero que hay que decir para quienes no crean que Bliss es una fotografía real, es que cuando se envió al servicio de fotografía de stock Corbios (fundado por Bill Gates en 1989) no fue editada ni retocada.

El paisaje se veía efectivamente así un viernes por la tarde en 1996, cuando el fotógrafo Charles O’Rear viajaba por las zonas vitivinícolas de California, Estados Unidos, para visitar a su novia. O’Rear iba conduciendo su coche cuando vio el paisaje con las montañas verdes (debido a que era temporada de lluvia y había llovido), por lo que decidió capturar la imagen con una cámara analógica Mamiya RZ67. Las colinas se vieron más verdes que nunca. Microsoft compró los derechos de Bliss por una suma aún no revelada, y si bien O’Rear tampoco puede declarar cuánto ascendió esa suma, se cree que es una de las cifras más altas pagadas por una sola fotografía. Lo curioso es que O’Rear no tiene la menor idea de cómo Microsoft encontró su foto en Corbis. O’Rear dice: Después de muchos años del lanzamiento de Windows XP, me llegó un correo de uno de los ingenieros de Microsoft que decía: “Tenemos curiosidad por saber cómo hiciste la fotografía. Casi todo el mundo aquí en el departamento de ingeniería piensa que fue ‘Photoshopeada’. Algunos creemos que no fue tomada muy lejos de la sede principal de Microsoft”. Yo les respondí: “Está bien equivocado. Es real, está cerca de dónde vivo y ‘lo que ves es lo que obtienes” ( WYSIWYG ). No se ha retocado”. Eso sí, Microsoft recortó la imagen para ajustarla al escritorio de trabajo y destacó el verde de la colina».