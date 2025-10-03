Bill Gates revela lo impensable ya que ya sabe cuál será el sustituto de los teléfonos móviles. El magnate estadounidense, conocido por ser el fundador de la empresa de software Microsoft , ya ha comenzado a invertir en la tecnología que considera la sucesora de los smartphones . Un proyecto que ya está dando mucho que hablar y que ya os podemos explicar al detalle a continuación.

Bill Gates revela el sustituto de los teléfonos móviles

El proyecto de futuro ya en mente de Bill Gates y por el que ya ha invertido no es otro que una especie de tatuaje electrónico desarrollado por la empresa estadounidense Chaotic Moon Studios cuya intención es se un una especie de dispositivo con fines médicos, aunque su tecnología podría convertirlos en algo capaz sustituir las funciones que a día de hoy tienen los smartphones.

Tinta y biotecnología

La tecnología que esta empresa desarrolla desde 2015 utiliza unos tatuajes que, con ayuda de la biotecnología , son capaces de medir los valores médicos de quien los lleva. De momento, se está trabajando en ampliar el abanico de posibilidades que puede ofrecer este proyecto, con Bill Gates directamente implicado como inversor principal .

Los conocidos como ‘ Tatuajes Técnicos ‘ incorporan microprocesadores en el cuerpo para comprobar las constantes vitales y prevenir posibles enfermedades. A su vez, la tinta temporal actúa como conductora de la electricidad y, por tanto, es capaz de enviar y recibir la información que recogen los sensores integrados en la epidermis de quien lo lleva.

“Este tatuaje puede ser algo que te pones en el cuerpo una vez al año y haces un seguimiento de todo lo que harían en este examen y se lo envías a tu médico”, explica Eric Schneider , miembro de Chaotic Moon en el canal de YouTube que tiene la empresa disponible.

¿Sustituto de los teléfonos móviles?

Las ventajas de los ‘Tech Tats’ son similares a las que ofrecen los ‘smart watche’» aunque en este caso irían integrados en nuestra piel. Sin embargo, Bill Gates confía en que esta tecnología avance hasta el punto de poder enviar mensajes, realizar llamadas o consultar nuestras cuentas bancarias y ubicación, es decir, hacer las veces de un teléfono móvil.

Si bien el fundador de Microsoft está invirtiendo para que Chaotic Moon cuente con los recursos necesarios para el desarrollo y extensión del uso de esta tecnología, no se espera que la consolidación del proyecto sea inmediata, sino a largo plazo.