Destapan la infidelidad de la pareja más famosa de Telecinco y todos se quedan a cuadros: «No es trigo limpio»

«No es trigo limpio». Esas son las palabras exactas que ha pronunciado una ex concursante de Supervivientes cuando le han preguntado por la relación de Kiko Jiménez y Sofía Suescun. La famosa que ha hecho saltar todas las alarmas es Dakota Tárrega, conocida por su participación en Hermano mayor, un programa de Cuatro que se encargaba de reconducir a jóvenes con problemas. Según ella, Kiko le ha sido desleal a Sofía y esa sería la razón por la que nunca ha terminado de encajar en la familia Suescun. En OKDIARIO dejamos claro que no nos hacemos responsables de las acusaciones de Tárrega, únicamente nos estamos haciendo eco de la información que trasladó durante su aparición en el programa Fiesta. De hecho, es cierto que no ha aportado ninguna prueba, sólo cuenta con su testimonio.

Kiko Jiménez ha sido señalado por Cristian Suescun, quien le acusa de ser «un vividor» y de estar aprovechándose de su hermana Sofía. El colaborador de Telecinco ha estallado y asegura que pondrá todo esto en manos de sus abogados porque está cansado de recibir ataques por parte de su familia política. Es consciente que Sofía Suescun es una de las famosas más cotizadas de Mediaset y asume que debe pagar un precio por estar con ella, pero no consiente que pongan en duda sus sentimientos después de tantos años a su lado. Esta es su versión, pero hay mucha gente que no le cree, como por ejemplo Dakota Tárrega.

Dakota se sentó en el plató de Fiesta para hablar de Michu, la ex novia fallecida de José Fernando. Sin embargo, los tertulianos del espacio se acordaron de un dato importante: la joven fue pareja de Cristian Suescun, por eso su opinión es tan relevante. Para sorpresa de todos, Tárrega aseguró que la única víctima que hay en esta historia es Sofía y prometió que tenía en su poder información muy comprometida sobre Kiko que, en el caso de ver la luz, dejaría a todo el mundo sin palabras.

Un giro de 180 grados

Cuando todo apuntaba a que Kiko Jiménez iba a tener que dar muchas explicaciones, Lecturas ha dado un giro de 180 grados a la historia gracias a una exclusiva que nadie había visto venir. Según los datos que ha recogido el citado medio, la persona que habría tenido un comportamiento presuntamente incorrecto es Sofía Suescun. La publicación sostiene que la influencer habría tenido «citas secretas» con un creador de contenido llamado Juan Faro. Este último no quiere dar declaraciones y ha optado por mantenerse al margen del escándalo porque sabe que es un asunto que dará mucho de que hablar.

Todo hace pensar que los ataques de Dakota Tárrega han caído en saco roto, pues la pareja formada por Kiko y Sofía tiene que resolver otro asunto mucho más importante. Si tenemos en cuenta lo que ha descubierto la revista mencionada anteriormente, los enamorados atraviesan uno de sus momentos más delicados y las informaciones que llegan desde su entorno no hacen más que reforzar la idea de que la crisis es real.

Presuntamente, la de Pamplona estaría viéndose con otro hombre en su propia casa, lo que alimenta las dudas sobre la continuidad de su noviazgo con el colaborador televisivo. Lejos de ocultar la tensión, Sofía parece haber intentado preparar el terreno ante la inminente exposición mediática, recurriendo a las redes sociales para enviar mensajes cargados de cariño y gratitud hacia Kiko, quizá con la intención de suavizar el impacto de las revelaciones y mostrar una imagen de unidad frente a sus seguidores.

El mensaje de Sofía Suescun

En una de sus publicaciones más recientes en Instagram, Sofía ha querido dirigirse directamente a Kiko con unas palabras que no han pasado desapercibidas. «Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo», escribe, subrayando la entrega y el apoyo incondicional que, según ella, ha recibido de su pareja. La influencer también reconoce la fortaleza de Kiko para afrontar las críticas y la presión mediática: «Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día», añade, dejando entrever que, pese a los problemas, sigue valorando la resistencia emocional de su novio.

Como si intuyera la magnitud de la tormenta mediática que estaba a punto de desatarse, Sofía concluyó su mensaje con un tono que combina ternura y promesa. «Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado», finaliza, intentando transmitir la imagen de un vínculo sólido que puede superar cualquier adversidad. Sin embargo, la contradicción entre sus emotivas declaraciones y las informaciones sobre sus supuestos encuentros con otra persona no hace más que avivar la incertidumbre.