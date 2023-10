Robert Downey Jr. luchó por la inclusión de Gwyneth Paltrow en ‘Los Vengadores’

La primera entrega de Los Vengadores marcó un antes y un después en Marvel y en el cine de superhéroes, demostrando que era posible crear una película llena de héroes siendo un éxito en la taquilla y obteniendo el beneplácito de la crítica. Pero, como resultado de la cantidad de roles, muchos personajes del UCM tuvieron que sentarse en el banquillo para esta primera gran aventura. Ahora sabemos gracias al director Joss Whedon que el motivo por el que Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) fue la insistencia del actor de Iron-Man, Robert Downey Jr.

En 2012, durante una rueda promocional de la prensa antes del estreno, el medio de Los Angeles Times mencionó que la decisión del creador de Buffy cazavampiros siempre fue la excluir a la mayor parte de los personajes secundarios de Los Vengadores: “Necesitas separar a los personajes de sus sistemas de apoyo para crear el aislamiento que necesitas para un equipo. Pero Pepper, esto era realmente cosa de Robert (Downey Junior). Él presionó fuerte…realmente pensó que Gwyneth traería algo grandioso a la mesa, y todos pensamos lo mismo también, pero él fue quien la convenció de venir y hacerlo”.

Las parejas de los héroes se hicieron a un lado

Con Los Vengadores la mayoría de los intereses amorosos de los superhéroes desaparecieron. No hubo lugar para la Jane Foster de Natalie Portman, ni para la pareja del Hulk de Edward Norton, Liv Taylor. Aunque por mantener, ni siquiera mantuvo a su actor, cambiándolo por Mark Ruffalo.

No obstante para el arco dramático de Tony Stark, Gwyneth Paltrow y su personaje de Pepper Potts ha sido fundamental desde el principio, incluyendo una evolución como heroína en Iron Man 3. El final del multimillonario y filántropo superhéroe metálico no habría sido posible sin que el personaje de Potts le hubiera mostrado el hombre en el que quería que se convirtiera: “Robert Downey Jr. no quería ser una especie de tipo loco solo, quería ser un tipo loco en una relación”.

Se desconoce el futuro de Paltrow en el nuevo Universo Cinematográfico de Marvel, ya que parece que la Ironheart de Dominique Thorne ocupará el puesto de nueva Iron-Man, cuando su serie se estrene el próximo 2024. Puede que la ganadora del Oscar regrese, pero sin el rol de Stark su implicación narrativa al menos a priori, se quedaría en cameo.