Cillian Murphy ha ganado el Oscar 2024 a mejor actor por su papel de J. Robert Oppenheimer en la película Oppenheimer del director Christopher Nolan. El actor recogió la estatuilla destacando que «ha sido el viaje más alucinante, más salvaje en el que me he embarcado. Todos los que están en el reparto de Oppenheimer, me habéis llevado en brazos. Soy un irlandés orgulloso presente ante vosotros hoy. Rodamos una película sobre el hombre que inventó la bomba atómica, y queramos o no, vivimos en el mundo de Oppenheimer hoy, así que le dedico este premio a todos los que luchan por la paz».

Cillian Murphy

Cillian Murphy partía como favorito para alzarse con el Oscar a Mejor Actor en 2024. El intérprete irlandés ha participado en cintas tan importantes como Dunkerque, Tron Legacy o Batman Begins, pero en los últimos años su fama se disparó por su papel de Tommy Shelby en la famosísima Peaky Blinders, una de las series más rompedoras de los últimos años.

En Oppenheimer Murphy se mete en el pellejo del padre de la bomba atómica. Julius Robert Oppenheimer, al frente del Proyecto Manhattan, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. la película está basada en el libro ganador del Premio Pulitzer American Prometheus de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Además de Murphy, que interpreta al personaje principal, la película cuenta con grandes nombres como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Florence Pugh.

Muchos críticos han considero Oppenheimer como la película que ha consagrado como director a Christopher Nolan. El film partía como la gran favorita para llevarse los principales premios de la Academia, mejor película, mejor actor y actor protagonista, de hecho partía como la obra con más nominaciones ya que, incluyendo las del apartado técnico aspiraba a 13 estatuillas.

Paul Giamatti

Para toda la crítica la interpretación de Paul Gimatti en Los que quedan era la única que hacía sombra al favorito, Cillian Murphy, en la categoría de mejor actor protagonista. Pese a que la película de Alexander Payne es una de las mejores del año, aunque sólo optara como favorita a la estatuilla de mejor actriz secundaria.

Giamatti interpreta a Paul Hunham, un profesor cascarrabias que imparte historia antigua en un colegio americano para familias acaudaladas. Habiendo dedicado la mayor parte de su vida al estudio y a la docencia, Hunham no ha querido abrirse socialmente y crear relaciones duraderas con sus allegados y así, siendo altamente inflexible, es odiado por todos en el centro. Con ello, es obligado a permanecer en el centro con un grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir en estas fechas y así, comienza a labrarse una especie de amistad íntima entre Hunham, un inteligente joven con traumas y una jefa de cocina que acaba de perder a su hijo en la guerra de Vietnam.

Bradley Cooper

Un año más Bradley Cooper partía entre los nominados –ya lo fue como actor protagonista en cuatro ocasiones– y ha vuelto a quedarse a las puertas del Oscar. Cooper, protagonista de taquillazos como Resacón en Las Vegas, American Sniper o Ha nacido una estrella, optaba a la estatuilla como mejor actor principal por la película por Maestro. Se da la circunstancia que en esta ocasión Cooper se ha convertido en hombre orquesta al producir, escribir, dirigir y protagonizar esta candidata a los Oscar.

De nuevo un biopic, como Oppenheimer, pero esta vez sobre la vida del compositor Leonard Bernstein. El actor sabía de sobra lo que significa estar considerado por la Academia, siendo uno de los pocos miembros de la industria que aglutina más nominaciones en campos diferentes, dentro de los Oscar. Aun con todo, Cooper todavía no se ha alzado con una estatuilla , pero lo cierto es que las 9 nominaciones a los premios de la alfombra roja manifiestan ese reconocimiento. De esta forma, desde que en el 2013 entrase por primera vez en la categoría de Mejor actor principal por El lado bueno de las cosas, el intérprete ha estado entre las consideraciones de su primer desempeño en otras cuatro ocasiones. Además de optar al Oscar a Mejor guion adaptado y Mejor guion original. Por último, su función como productor tampoco ha sido desoída, con dos opciones a estatuilla más por Ha nacido una estrella y el último largometraje que nos ocupa ahora, Maestro.

Otros nominados a mejor actor

También se han quedado con la miel en lo labios Jeffrey Wright. El actor estadounidense interpreta el papel de un escritor afroamericano en este filme American fiction, de Cord Jefferson. Esta sátira de cómo el propio Hollywood ve la cultura negra está basada en la novela Eraser de Percival Everett y partía con 5 nominaciones.

Wright interpreta a Thelonius Monk Ellison. Un novelista negro del cual, se piensa que su carrera se ha estancado por no haber estado centrada en cuestiones «negras». Harto de que las clases que dirigen la cultura del entretenimiento se lucren basándose en tópicos que ofenden a todos el colectivo, decide escribir un libro utilizando un seudónimo, llevando al papel, todo lo que siempre ha despreciado. Sin embargo, el éxito del libro, lo lleva a replantearse su propia existencia como autor, poniendo a juicio todas y cada una de las concepciones que tenía de su entorno y del mundo.

Por otro lado, Colman Domingo que tampoco partía con opciones, se ha quedado en la carrera por el Oscar. Domingo es el protagonista de Rustin, una película basada en la vida del activista por los derechos civiles y homosexuales Bayard Rustin. La película forma parte de las producciones de Netflix y ha contado con el patrocinio de Barack y Michelle Obama.