La cada vez más popular estrella de Candyman, Colman Domingo, será el protagonista principal del próximo biopic de Netflix. Un proyecto que se suma a otras películas exitosas de la compañía basadas en hechos reales, como Mank o la cinta sobre Marilyn Monroe, protagonizada por Ana de Armas que se estrenará en el 2022. The Hollywood Reporter fue el primer medio que se hizo eco de la noticia que asegura que Domingo interpretará a Bayard Rustin, un conocido activista de derechos civiles y homosexuales que luchó toda su vida contra la discriminación durante muchos años hasta su muerte en 1987. La película además contará con la ayuda de Barack y Michelle Obama, quienes producirán el film.

Bayard Rustin se enfrentó a la persecución pública tanto por su color de piel cómo por su orientación sexual. Hoy en día se le considera un héroe por su labor en la comunidad, recibiendo póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad en el 2013 durante el gobierno de Obama. La relevancia de Rustin para el colectivo se ejemplifica sobradamente en el hecho de que fue él quien asesoró a Martin Luther King sobre la resistencia no violenta, siendo a su vez, uno de los principales organizadores de la famosa marcha sobre Washinton de 1963.

Colman Domingo es conocido por sus papeles en Selma y en la exitosa serie Euphoria, donde se ha mostrado como un sólido actor con un amplio registro. También se ha confirmado a Chris Rock como parte del reparto, encarnando al exlíder de la NAACP (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color) Roy Wilkins. Además, a estas dos estrellas se les suma Glynn Turman (The wire) como Phillip Randolph, quien ayudó al protagonista a organizar el mitin donde nació el discurso “I have a dream” y Audra McDonald (The Good wife) como Ella Baker, otra activista muy influyente en los derechos civiles.

Se trata de la primera gran película de Higher Ground, el estudio de producción de los Obama que en 2018 firmó un acuerdo de varios años con Netflix para llevar una gran cantidad de proyectos de diferente contenido a la plataforma de streaming.