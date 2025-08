Es una de las mejores series que he visto pero casi nadie la conoce: está en Disney y va a hacer historia

Uno de los estrenos de Disney+ para este verano es la nueva serie de acción y aventuras de Marvel Animation Los ojos de Wakanda. El pasado 1 de agosto llegó a la plataforma de streaming esta serie de animación en la que se cuentan las aventuras de los Hatut Zeraze, unos valientes guerreros wakandianos, los cuales tienen que emprender peligrosas misiones para recuperar artefactos de vibranium que han caído en manos de enemigos de Wakanda. Aunque esta serie de animación está ambientada en Wakanda, la ciudad ficticia de Marvel Comics, e inspirada en Black Panther: Wakanda Forever, una película de éxito del UCM de 2022 que recaudó un total de 859 millones de dólares a nivel mundial, no está siendo promocionada por la plataforma de streaming y está pasando inadvertida. Esto es bastante incomprensible porque solo con ver el tráiler te das cuenta de que esta serie promete grandes aventuras y escenas de acción para los amantes de las producciones de Marvel.

La serie de animación Los ojos de Wakanda ha sido creada por Todd Harris y su productor ejecutivo es Ryan Coogler, el director de Black Panther y Wakanda Forever, dos películas del UCM. Además de Todd Harris y Ryan Coogle, en la producción ejecutiva de esta serie de animación están Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt y Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Kalia King, de Proximity Media. Los ojos de Wakanda es una nueva ficción de Disney+ que cuenta con 4 episodios que puede ser una buena opción para los seguidores de las producciones de Marvel y los que han visto ya la película Wakanda Forever.

¿De qué trata la serie Los ojos de Wakanda de Disney+?

Los Hatut Zaraze son unos valientes guerreros wakandianos que deben recuperar objetos o tecnología robada distribuidos en varias épocas de la historia y en distintas localizaciones del planeta. Estos guerreros para lograrlo tienen que salir de Wakanda y adentrarse en el mundo exterior en el que tendrán que vivir situaciones que en su país natal no se tendrían que enfrentar. Aunque no ellos no han vivido estas situaciones y les parecen un descontrol, estas son habituales en la vida de los humanos y los guerreros

Lo más original es que cada uno de los episodios es una misión diferente y el primero es una introducción en la que se explica el sistema que se implementará durante los tres siguientes. El estilo de animación es más básico que el de otras y prioriza la narrativa. Cada uno de los episodios es más original y, por ejemplo, en uno de ellos se traslada la acción a la época de los griegos durante la estrategia del Caballo de Troya de la que tendrá que lograr salir el espía de esta misión y en otro aparece el personaje de Iron Fist, el cual puede ser perfecto para una nueva ficción de Marvel.

El reparto de esta serie de animación

Aunque se trata de una serie de animación, Los ojos de Wakanda ha contado con las voces de actores como Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint y Anika Noni Rose.

En suma, Los ojos de Wakanda es una buena serie en la que cada personaje sigue su instinto para poder salir victorioso y llega a un final inesperado. Aunque ya vimos a los habitantes de Wakanda en películas como Vengadores: Infinity War, en esta serie podremos conocer más a fondo a estos increíbles personajes y conocer cuáles son sus aventuras.

Los ojos de Wakanda es una interesante serie de aventuras, que a pesar de que Disney+ no está haciendo ninguna promoción, seguro que poco a poco sus usuarios la van descubriendo por el boca oreja. Esta serie es una buena opción para los que están esperando la tercera entrega de Black Panther que volverá a contar con Ryan Coogler en la dirección y en la que aparecerán estrellas como Denzel Washington. Aunque todavía este proyecto está en desarrollo y tenemos pocas noticias sobre él, ya se rumorea que se estrenará en febrero de 2028. Además de esta película, los aficionados a estas producciones podrán ver en mayo de 2026 Vengadores: Doomsday y en 2027 Vengadores: Secret Wars.

Si quieres ver cómo es la serie Los ojos de Wakanda no te puedes perder este tráiler en el que se muestra a los guerreros de Wakanda a lo largo de distintas épocas. En este adelanto que os colgamos a continuación se puede ver como una integrante de la Dora Milaje, la guardia de élite del reino, se encuentra en una misión para recuperar artefactos de Vibranium robados.