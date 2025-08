‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ fracasa en la taquilla en su segundo fin de semana

Por mucho que la crítica vapulease a Capitán América: Brave New World, Marvel parecía haberse recuperado en lo cualitativo de la tendencia peyorativa de sus filmes. Thunderbolts fue el ejemplo perfecto de cómo el estudio necesita volver a simplificar sus historias y tratar con mimo a sus personajes y recientemente, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos obtuvieron un gran resultado el pasado fin de semana en la taquilla en su estreno mundial. Pero desgraciadamente para la marca dirigida por Kevin Feige, el grupo de antihéroes fue un fracaso comercial y ahora, los últimos datos sobre Reed Richards y compañía en las salas hacen temblar a la casa de las ideas: la cinta ha caído un 60% en su venta de entradas en su segunda ventana comercial.

El regreso del grupo de superhéroes fue particularmente positivo el pasado 24 de julio, ganándose a la prensa especializada y firmando un debut de 118 millones de dólares en suelo estadounidense. Los datos de los últimos días vuelven a resucitar todas las viejas dudas de Disney con su IP dorada. Y lo peor de todo reside en la ausencia de una causa justificada más allá de la pérdida de interés generalizada dentro del género. Con 40 millones más para sus arcas en el box office norteamericano, el trabajo de Matt Shakman acumula un global de 368 millones de dólares. Efectivamente la empresa no perderá dinero, aunque con un presupuesto de 200 millones, unas expectativas gigantescas y un casting repleto de estrellas, los números financieros en el mercado de la exhibición sobrevuelan la línea de una incertidumbre que mira de frente a sus dos siguientes superproducciones; Spider-Man: Brand New Day y Vengadores: Doomsday. No, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos no ha sido un rotundo fracaso en la taquilla, pero si una decepción en los despachos de la major californiana.

Con el cariño incondicional de los fans hacia el hombre araña y el atractivo de volver a ver a Robert Downey Junior en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como villano, nadie espera otra cosa que no suponga superar la barrera de los 1.000 millones de dólares. El objetivo mediático del proyecto pasa por vender una victoria directa contra DC, a pesar de que por el momento el Superman de James Gunn todavía vuela por encima del largometraje protagonizado por Pedro Pascal.

‘Los 4 Fantásticos’: desplome en la taquilla

Por el momento, Superman se mantiene constante en su desempeño taquillero desde su estreno hace casi un mes. Aún con sus polémicas, el reinicio del DCU (Detective Comics Universe) ha logrado 551 millones de dólares en todo el mundo. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos debería poder alcanzar dichas cifras de taquilla, pero si continúa su caída comercial estaríamos hablando de la primera victoria de Warner Y DC frente a Marvel desde, prácticamente, el inicio del UCM en 2008.

Ninguna de las dos películas superheroicas en cambio, pudieron frenar el fenómeno de Jurassic World: El renacer, cuyo paso por el patio de butacas se sintetiza en 766 millones de dólares. Los dinosaurios de Universal Pictures han devorado a superhéroes, estableciéndose la saga jurásica todavía como una garantía de peso en el mercado audiovisual.

Las novedades de la cartelera

En cuanto a las novedades relacionadas con los estrenos más recientes, Los tipos malos 2 ha igualado los resultados de salida de su antecesora, con 22 millones en Estados Unidos y 44 millones a escala global, mientras que el reboot de Agárralo como puedas consiguió unos firmes 17 millones en suelo americano y 28 en su conjunto mundial. Aunque en España todavía tendremos que esperar al próximo 22 de agosto para poder verla en cines.