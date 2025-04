‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’ evitará un error que Marvel lleva años repitiendo

El género de los superhéroes se la juega en la próxima cartelera veraniega, tras unos años en los que la tendencia sobre la expectación de este tipo de películas parece-nunca mejor dicho-de capa caída. Porque por mucho que Deadpool y Lobezno lograse el año pasado más de 1.300 millones de dólares en la taquilla, la tercera entrega del mercenario bocazas es más un oasis en el desierto que otro acierto general del equipo de Kevin Feige. Este verano, tanto DC (propiedad de Warner Bros) con Superman, como Marvel (licencia de Disney) con Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos intentarán descubrir a través de la taquilla, si pueden seguir explotando dichas propiedades intelectuales o si por el contrario, la temática necesita un merecido descanso. Pero, al menos en el caso de la familia superheroica sabemos por las últimas declaraciones de su director, que la casa de las ideas no va a repetir un error bastante común en sus últimas adaptaciones.

Antes de la llegada a las salas de Reed Richards y compañía, Disney quiere resarcirse comercialmente con Thunderbolts. El próximo estreno del estudio llega a las salas en un par de semanas, dispuesto a quitarse el mal sabor de boca generado por el desempeño taquillero de Capitán América: Brave New World. Porque sí, esta etapa de Marvel está llena de luces y sombras y por cada noticia estimulante, véase el elenco de Vengadores: Doomsday, existe una nueva peyorativa como por ejemplo, la desidia y casi cancelación en torno al reboot de Blade. No obstante ahora, una última actualización ofrece cierta esperanza y halo de luz a la creatividad que continuamente la marca ha sacrificado en sus recientes largometrajes y series. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos no tendrá la hiperconexión constante entre sus tramas y personajes, con una independencia «liberadora» según el director Matt Shakman.

Será una historia independiente

Responsable de haber dirigido capítulos para series tan emblemáticas como House (2004-2012), Mad Men (2007-2015), Juego de Tronos (2011-2019) o Succession (2018-2023), Shakman dará el salto al terreno de la superproducción con Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, aunque ya debutó en el terreno fílmico Cut Bank (2014). Por supuesto, tampoco hablamos de un extraño dentro de la franquicia, pues él fue el responsable de dirigir cada uno de los episodios de Bruja Escarlata y Visión (2021).

En su última entrevista con medios norteamericanos, el cineasta explicó por qué en realidad, a los espectadores no les hará falta tener tantas referencias y contexto de las decenas de películas y series confeccionadas por el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

«Somos nuestro propio universo, lo cual es maravilloso y liberador. No hay otros superhéroes, ni sorpresas ocultas. No verás a Iron Man ni a ningún otro personaje clásico. Sólo están ellos en este universo», comenzaba revelándole Shakman a la revista Empire. Tras sus palabras, volvió a inferir en que no se servirá de un efecto fandom que alimente la nostalgia del público: «Me encanta el universo interconectado, pero aquí podemos hacer algo muy nuevo. Con el tiempo, estos personajes se cruzarán con otros mundos, pero por ahora este es nuestro pequeño rincón», terminaba de declarar el dos veces nominado al premio Emmy.

‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’

Según la sinopsis oficial compartida por Disney, la trama de Cuatro Fantásticos: Primeros pasos nos situará en un mundo «retro-futurista», inspirado en los años 60. Ahí es donde entra la Primera Familia de Marvel, obligada a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, al mismo tiempo en el que deberán defender la Tierra del dios espacial Galactus y de su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Pero por si dicha amenaza no fuese suficiente, todo tomará un cariz preocupantemente personal.

Con una banda sonora compuesta por Michael Giacchino (Up, The Batman), Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos mantiene un casting increíble en el que encontramos a Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Misión Imposible: Fallout), Joseph Quinn (Gladiator II), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), Julia Garner (Ozark), Ralph Ineson (La bruja), Paul Walter Hauser (Cobra Kai), John Malkovich (Rounders) y Natasha Lyonne (Poker Face).

La cinta llegará a los cines el 25 de julio, dentro de un mes que tendrá una fuerte competencia. El día 2 llegará Jurassic World: El renacer y el día 11, Superman hará acto de presencia. ¿Conseguirá Shakman dotar de personalidad propia a la entrega y reconectar a los marvelitas con el género?