‘Superman’ aparece derrotado en el nuevo adelanto y DC «saca pecho» de su despliegue visual

La CinemaCon celebrada estos días en Las Vegas está ofreciendo importantes novedades por parte de las grandes majors del entretenimiento. El reparto oficial de la saga de películas de Los Beatles, el título oficial de Spider-Man 4 o el primer teaser del remake de Agárralo como puedas son tan sólo, algunos de los contenidos promocionales que están deleitando a los fans. Y claro cómo no, desde Warner Bros y DC también querían «sacar pecho» con un último adelanto de Superman, donde conocemos un poco más el carácter juguetón del perro Kripto y en el que James Gunn demuestra un imponente despliegue visual al mostrarnos la fortaleza de la soledad, la cual emerge para curar las heridas del superhéroe.

En realidad este material, aparte de la introducción, no deja de ser una especie de refrito de lo que vimos en el primer tráiler. Eso sí, el estudio ahora nos ha puesto por completo el rescate de la mascota kriptoniana del hombre de acero, cuando este silba y su fiel amigo acude al instante (no con demasiado cuidado, hemos de apuntar). Porque como podríamos esperar del comportamiento de un cánido, Krypto al principio sólo quiere jugar con su dueño, sin entender demasiado el estado del mismo. Pero cuando por fin Superman le ofrece su capa, parece entenderlo y arrastrarlo hasta la guarida helada que emerge del hielo. Un lugar en el que el protagonista es atendido por unos robots, los cuales utilizan la energía del sol para curar las heridas del personaje. Tras ello, lo que todos ya conocemos: la lucha contra un monstruo que escupe fuego, el Lex Luthor de Nicholas Hoult, el Daily Planet y el romántico beso con la Lois Lane a la que da vida Rachel Brosnahan. Por el momento, este nuevo avance no confirmó uno de los rumores más recientes que auguraba el cameo de Bradley Cooper como Jor-El, el padre del superhéroe. No obstante, su aparición seguramente sea algo que no vayamos a descubrir hasta el mismo momento del estreno.

El último tráiler de ‘Superman’

Titulada originalmente como Superman: Legacy, la primera piedra del reboot del DCU (Detective Comics Universe) supone el debut de David Corenswet como el guardián de Metrópolis, acompañados por los anteriormente mencionados Brosnahan y Hoult. Completan el casting Syler Gisondo y Wendell Pierce, como los compañeros de trabajo del periódico, Jimmy Olsen y Perry White, mientras que en el lado superheroico también tendremos la aparición de Nathan Fillion como uno de los Linterna verde, Anthony Carrigan en el papel de Metamorpho, Isabela Merced en la piel de Hawkgirl y Edi Gathgi como Mister Terrific. Del mismo modo, se ha condirmado la aparición de Frank Grillo en el papel de Rick Flag, repitiendo su papel visto en la serie animada Creature Commandos. Por último, Milly Alcock se estrenará como la prima de Superman para más tarde, tener su propia ventura en solitario en Supergirl: Woman of Tomorrow, programada para estrenarse en 2026.

Superman es la primera película del nuevo intento de crear un universo cinematográfico por parte de DC Comics, reemplazando al Universo Extendido de DC, el cual comenzó con El hombre de acero (2013) y terminó con Aquaman y el Reino Perdido (2023). A diferencia de lo logrado por Kevin Feige y su equipo, aquel intento de generar un universo de películas no cuajo y fue diluyendose a trompicones. Hasta el punto de que Warner tuvo que estrenar Flash (2023) y la secuela de Aquaman sabiendo que serían dos títulos que no tendrían ningún tipo de repercusión en el futuro reimaginado por Gunn y el productor ejecutivo Peter Safran.

Sin todavía tener una sinopsis oficial, sabemos que el renacer de este Superman recuperará la versión más divertida y bondadosa del personaje, ofreciendo a un Superman impulsado por «la compasión y la creencia inherente en la bondad de la humanidad».

¿Cuándo se estrena en cines?

Superman se estrenará en una cartelera de verano repleta de grandes superproducciones. Primero, tendrá que lidiar con que una semana antes Jurassic World: El renacer (2 de julio) haya aterrizado en la taquilla mundial y con que por supuesto dos semanas más tarde, el reboot de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio) haga acto de presencia. Pero es que el mes anterior tendremos la aparición de F1, 28 años después y el live action de Cómo entrenar a tu dragón.

Prácticamente sólo quedan tres meses para que podamos disfrutar de regreso de Superman a los cines. Concretamente, el 11 de julio.