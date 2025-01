Batman tampoco tendrá una historia de origen en el DCU de James Gunn

Después de una década de explotación del cine de superhéroes, el subgénero tiene cada vez más, ciertos estándares algo saturados dentro de los discursos narrativos. Uno de ellos es la hiperconectividad de los largometrajes y la necesidad de haber visto una cantidad ingente de series y cintas para entender una película. Y otro seguramente sea las historias de origen sobre la construcción de nuestros personajes favoritos. Algo que cada vez se muestra menos en la nueva ola de reboots que venimos comprobando desde hace algunos años. El primero de ellos fue seguramente el Spider-Man de Tom Holland, quien se dio por hecho su existencia dentro del UCM sin la necesidad de presentarnos la idea de cómo una araña radioactiva le picó otorgándole sus poderes. Ahora, recientemente el DCU (Detective Cómics Universe) de James Gunn ha hecho lo propio con Superman y por lo que parece, será una idea compartida al resto de personajes icónicos. Pues como acaba de asegurar en una última entrevista, tampoco veremos cómo Bruce Wayne se enfunda por primera vez su traje de justiciero.

Aprovechando que el capítulo seis de la serie animada Creature Commandos nos ha ofrecido un breve vistazo a Gotham y al murciélago justiciero, el director, productor y guionista ha querido explicar un poco más cómo será su enfoque sobre el querido personaje cuyo desarrollo es todavía un misterio para el nuevo DCU de James Gunn. Por supuesto, la serie escrita por el autor no ofrece un vistazo ampliamente general, sino una breve toma aérea del vigilante nocturno, aprovechando uno de los flashbacks de la historia de fondo del Doctor Fósforo (Alan Tudyk en la versión original). Sí, muchos se preguntarán qué es eso de un Batman nuevo y qué ocurre con el The Batman de Robert Pattinson que conocimos en 2022. No hay que preocuparse, porque la existencia de la continuación de Matt Reeves es perfectamente compatible con lo que está construyendo Gunn. De hecho, el director de la trilogía de Guardianes de la galaxia ha creado una categoría específica para este tipo de producciones, llamada DC Elseworlds. Filmes separados de la continuidad principal que son algo así como una alternativa editorial a lo que tradicionalmente Marvel ha hecho con su ¿Qué pasaría si…?

El DCU de James Gunn tiene previsto estrenar una futura cinta basada en el cómic ‘The Brave and the Bold’, la cual presenta del mismo modo a Damien Wayne, el hijo del protagonista y uno de tantos Robin. Partiendo del material de Grant Morrison, se sabe que Andy Muschietti (Flash) será el director y que por el momento, Warner la ha ubicado estratégicamente en un estreno para 2028.

El Batman del DCU de James Gunn

Por lo que sabemos, cuando el escritor redactó el guion del episodio recién estrenado en Max, no tuvo en cuenta la cantidad de espacio y de personaje que crearían los animadores. Así que cuando vio los resultados por primera vez, ocultó considerablemente la figura de Batman.

«Cuando (los animadores) me lo dieron por primera vez, vimos mucho más Batman. Y yo decía: ‘No estoy listo para comprometerme con eso. No estoy listo para comprometerme con eso’. Entonces pensé ‘más silueta, más silueta’», le contaba a Rotten Tomatoes. Inmediatamente después, aseguró que en realidad esta era una presentación ideal y que no había ningún tipo de necesidad de contar-otra vez-una historia de origen para el atormentado rol:

«Creo que es una excelente manera de demostrar que Batman existe. él ya existe en este universo, al igual que cuando llegamos a la película de Superman, vemos que Superman ya existe. Ya es conocido por la gente de Metrópolis. Por lo tanto, no necesitamos volver a escuchar la historia del origen. Esa es sólo una manera de presentar que Batman es parte de este universo, es una parte importante de este universo y tiene un impacto en él, incluida la derrota de personas tan peligrosas y aterradoras, como es el caso de Fósforo».

Creature Commandos publicará el último capítulo de la primera temporada el próximo jueves 9 de enero.

¿Qué pasa con ‘The Batman 2’?

Para haber sido un exitazo en una taquilla en su momento debilitada por el COVID-19, lo cierto es que está constando ver avances productivos con el desarrollo de The Batman 2. Su estreno está previsto para 2027 y según sabemos, podría estar ambientada en Navidad, tal y como vimos al final de la temporada de El Pingüino. Mucho antes, este próximo verano llegará el Superman dirigido por Gunn.